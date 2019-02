Denunciaron por coimas a Stornelli: el fiscal dijo que es una “operación”

El fiscal del caso de los cuadernos de las coimas, Carlos Stornelli, fue acusado ayer de intervenir en el supuesto cobro de coimas a un empresario para no ser investigado en ese expediente por un monto de 300 mil dólares. El funcionario desmintió los hechos y sostuvo que se trató de una “operación”.

Un conocido abogado, Marcelo D’Alessio, acusado de ser operador del fiscal Stornelli, fue allanado en la tarde del miércoles en el marco de una imputación por exigir 300.000 dólares a un empresario para salvarlo de una supuesta acusación en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Además de pedir dinero a los empresarios, Stornelli exigió que acusen a la senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner.

Se trata de información aparecida ayer en una nota del periodista Horacio Verbitsky publicada en el sitio El Cohete a la Luna, y que señala que D’Alessio, invocando una amistad con Stornelli, le pidió 500.000 dólares al productor agropecuario Pedro Etchebest, a cambio de que no se investigara su presunta participación en delitos mencionada por el arrepentido ex presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), Juan Manuel Campillo, quien sindicó a Etchebest como recaudador “entre propietarios de campos de orientación ganadera a cambio de beneficios” de esa oficina.

“Terminaron cerrando por 300.000 y D’Alessio debía cobrarlos el jueves 7, acompañado por dos policías de la custodia de Stornelli”, informó el portal de noticias El Destape.

Al responder la acusación, Stornelli sostuvo ayer que “es una clara operación” la nota publicada en el sitio El Cohete a la Luna de Horacio Verbitsky.

“Es una clara operación, no puedo decir más porque no sé”, sostuvo Stornelli en radio Mitre, donde afirmó que “esperaba hace tiempo” algo de este tipo y que “se demoraron los muchachos”.

También manifestó que sabe quiénes son los responsables, pero que no lo puede decir.

“Lo sé, pero no lo puedo decir, en su momento veremos cómo sigue esto”, dijo el fiscal y agregó que el tema no le inquieta, en declaraciones que brindó luego a Radio Metro.

Por otra parte, sostuvo que conoce, por haber ido a la fiscalía a declarar algunas veces, por ejemplo, en el tema del gas licuado al abogado Marcelo D’Alessio, pero que “no es amigo ni mucho menos” y que “no puede hablar” en su nombre.

Sin embargo, hay filmaciones y registros de audio que respaldan la publicación de Verbitsky.

La versión periodística afirma que D’Alessio es un allegado al fiscal y reproduce un audio donde supuestamente el letrado afirma que “Stornelli va a querer una atención”, en referencia a una supuesta coima.

Según la denuncia, que Stornelli confirmó que está radicada en un juzgado de Dolores, D’Alessio le habría pedido 500.000 dólares al productor agropecuario Pedro Etchebest a cambio de que no se investigara su presunta participación en delitos mencionada por Campillo.

En tanto, Stornelli manifestó que “el denunciante es una persona que no conozco”, pero que está seguro de que la operación está vinculada con apartarlo de la causa de los cuadernos.

“Calculo que esto se hace con el objeto de ensuciar, dañar y embarrar la causa de los cuadernos”, evaluó el fiscal.

De hecho, al calor del escándalo surgido ayer, circuló en diversos medios y cuentas de redes sociales la versión de que se trataría de una acción pública promovida por empresarios que fueron procesados y detenidos por pedido de Stornelli en el marco de la causa de los cuadernos que instruye el juez Claudio Bonadio.