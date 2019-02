Pichetto no descarta que Lavagna sea “el candidato del consenso”

El senador Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque peronista en la Cámara alta, no descartó que Roberto Lavagna sea “el candidato del consenso” en Alternativa Federal.

“Da certezas. Es una figura de gran importancia; un hombre que en las crisis se ha manejado con mucha solvencia y ha ayudado al país a salir de un momento grave. Le da un activo muy valioso y un potencial adicional a nuestro espacio. Vamos a ver cómo se desarrolla”, explicó.

Consultado sobre si la posibilidad de que el economista sea el postulante a presidente del peronismo no kirchnerista sin participar de una interna, el legislador rionegrino dijo: "En política todo es posible. Si bien hemos definido claramente que las candidaturas se van a resolver en una interna, también es posible encontrar niveles de consenso. No descarto nada”.

Pichetto explicó que el objetivo del PJ es “que se pueda superar la grieta” y descartó incorporar a Cristina Kirchner.