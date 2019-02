Desdobló Mendoza y habrá interna entre la UCR y el PRO

Mendoza desdobla su elección y se despega de la estrategia nacional de Cambiemos. El 9 junio serán las primarias para gobernador y el 29 de septiembre, las generales.

El gobernador radical Alfredo Cornejo, que no puede ir por la reelección porque no existe esa posibilidad constitucional en la provincia cuyana, quiere asegurarse un triunfo para su partido. Su gestión mide mejor que la de Mauricio Macri y no está dispuesto a ceder terreno.

Tras confirmar la fecha de elecciones, Cornejo anunciará su candidato a sucederlo: el elegido es el intendente de la ciudad de Mendoza, Rodolfo Suárez (del sector de su fallecido antecesor Víctor Fayad), que es quien tiene mayor intención de voto dentro de la UCR. Así, deja atrás al alfil del gobernador, el ministro de Economía, Obras y Energía, Martín Kerchner.

Pero habrá disputa interna de Cambiemos en Mendoza, ya que al radical se enfrentará el único intendente del PRO en Mendoza, el lujanino Omar de Marchi, que ya confirmó que cuenta con el aval de la Casa Rosada y competirá contra Suárez por la candidatura a la gobernación mendocina.

Cornejo recibió este martes en su despacho a ambos candidatos para acordar una interna pacífica. Con el anuncio del desdoblamiento de elecciones, Cornejo -quien preside la UCR nacional- se diferencia de los gobernadores de Cambiemos María Eugenia Vidal (provincia de Buenos Aires) y Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires).

Aún está pendiente la definición de otro radical, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, respecto a si desdobla o acompaña la estrategia nacional de no dejarlo solo a Macri en las urnas.

Desde el PRO, De Marchi confirmó a la prensa que será precandidato a gobernador para lo cual se mostró convencido de conseguir votantes radicales e independientes, más allá del fuerte apoyo de la estructura del gobierno local que pueda tener Suárez.

“No se trata de una contienda del PRO contra radicales, sino un cotejo de proyectos de gestión”, dice De Marchi, intendente de Luján de Cuyo, comuna viñatera del Gran Mendoza.

Cornejo tenía decidido desdoblar, pero pensaba hacerlo más cerca de la fecha del calendario electoral. Un pedido de los intendentes radicales para que desdoble y la presión de los autoridades nacionales de Cambiemos para que no siga con rodeos, apuraron el anuncio de este martes a la mañana.

“Tradicionalmente en Mendoza se ha hablado de la necesidad de que la agenda provincial y la nacional sean distintas, de acuerdo a los planteos específicos locales, para que los ciudadanos puedan discernir entre unos y otros a la hora de votar, y es así que mantenemos lo que refleja la ley”, dijo Cornejo al anunciar el desdoblamiento.

En tanto que desde el PRO local, De Marchi hizo sentir el enojo por el desdoblamiento al decir que no está de acuerdo “con separar las elecciones provinciales de las nacionales” porque “no hay proyecto provincial aislado de un proyecto de país”.