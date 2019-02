El ex contador K, Víctor Manzanares, arrepentido

El ex contador de las empresas de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, intentaba anoche con una declaración ante el fiscal Carlos Stornelli ser admitido como arrepentido en la causa conocida como “Los cuadernos de la corrupción”, en la que se investigan pagos de coimas para la concesión de obras públicas.

Manzanares fue trasladado por la tarde desde el penal de Marcos Paz a los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, para declarar. Desde su entorno sostuvieron que el traslado estaba vinculado con su interés de mantener una audiencia con el fiscal del caso, Carlos Stornelli, con el objetivo de iniciar las gestiones, por segunda vez, para convertirse en el nuevo arrepentido de la causa.

Manzanares está involucrado en el tramo de los cuadernos que investiga las maniobras de supuesto lavado de dinero desarrolladas por el fallecido ex secretario presidencial, Daniel Muñoz y su entorno, en Argentina y los Estados Unidos.

El ex contador de los Kirchner fue mencionado por dos arrepentidos de la causa -el supuesto testaferro de Muñoz, Sergio Todisco, y el ex funcionario kirchnerista Juan Manuel Campillo- quienes indicaron que colaboró con maniobras de lavado.

La defensa sostuvo que está “dispuesto a contar todo lo que sabe” en relación al dinero que movió Muñoz y aseguraron que habría sido más que los 70 millones de dólares.

El contador ya había sido citado a indagatoria en noviembre pasado por el juez del caso, Claudio Bonadio.