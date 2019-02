Pichetto: “No hay ninguna posibilidad de confluir con Cristina”

El senador Miguel Ángel Pichetto aseguró ayer que Alternativa Federal es una construcción “totalmente diferenciada” de la Unidad Ciudadana, por lo que advirtió que si ese espacio resuelve finalmente confluir en un frente con la ex presidenta, él no tendría “ningún inconveniente” en irse.

Pichetto consideró que “no hay ninguna posibilidad de un encuentro de estos dos espacios” y avisó: “Si eso ocurre, yo me voy porque no tengo ningún interés. Lo dijimos desde el primer minuto, eso fue lo que nos convocó”.

“Me voy, no tengo ningún inconveniente”, insistió el senador.

Pichetto afirmó que “Alternativa Federal nace a partir de esta diferencia” y puso como ejemplo la postura de ambos sectores sobre la situación de Venezuela “donde nosotros creemos que hay una dictadura ascendente, que tiene que terminar y del otro lado hay cierta simpatía con la dictadura de Maduro”.

“Es una construcción totalmente diferenciada de Unión Ciudadana”, insistió al reiterar las “diferencias estructurales con Cristina Kirchner” y que “hay un gran porcentaje de la gente que no quiere votar a Mauricio Macri ni a Cristina”.

Pichetto participó ayer por la tarde en la ciudad de Mar del Plata de un acto de Alternativa Federal junto a Massa, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, e intendentes del justicialismo, en lo que constituirá el primer acto formal de este año de Alternativa Federal de cara a las elecciones nacionales. “Creemos que hay que dejar atrás el pasado y mostrar una opción nueva para los argentinos”, destacó el senador rionegrino al criticar que “las variables (económicas) están fuera del control y hay total falta de comprensión (del Gobierno) respecto del aguante de la gente”.

Además reiteró su intención de presentarse como candidato presidencial de Alternativa Federal, al indicar que está recorriendo el país y tiene “voluntad política y algunas ideas que son las que faltan en Argentina”. “Por eso nuestro desafío es construir un programa serio, de recuperación del empleo, salir del esquema planero, que es la consolidación del negocio de la pobreza y plantear el esquema del desarrollo”, planteó.