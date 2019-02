Para Dujovne, la inflación baja

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, admitió, de cara al año electoral, que "hay un componente económico en el voto", pero confió en que "en 2019 la inflación va a ser sustantivamente más baja que en el año 2018" y sostuvo que "la economía argentina está mucho más sólida hoy que la que teníamos unos años atrás".

En una nota con el diario La Nación, confió en que la gente "a pesar de que la inflación no esté en el lugar que todos queremos, también no va a querer volver atrás" en las próximas elecciones presidenciales.

"No podíamos seguir viviendo con cepos, con reservas que caían todos los años, con prohibiciones a importar, con prohibiciones a exportar, en default, sin pagar por los servicios públicos, con una emisión monetaria descontrolada", dijo.

Dujovne consideró que "el consumo se va a sumar a la recuperación lentamente de la mano de la baja de inflación y la mejora en los salarios reales".

Resaltó que "las perspectivas acerca del crecimiento de Brasil, que es muy relevante para la Argentina, han mejorado notablemente en los últimos dos meses".

"Siempre tenemos que estar atentos a lo que pasa con los flujos internacionales porque nuestro mercado de capitales es muy chico.

Pero yo creo que el trabajo que venimos haciendo en los últimos meses, especialmente desde septiembre, ya con la nueva política monetaria del Banco Central y con la decisión de converger al equilibrio primario en el año 2019, han despejado las dudas que tenían muchos inversores sobre la Argentina", afirmó.

Aseguró que "hoy ven que tenemos un programa financiero muy sólido, donde ya no hay dudas sobre la capacidad de la Argentina de completar su programa financiero en 2019 o 2020".

"La semana pasada hemos colocado deuda en pesos a 18 meses, que ya pasa el calendario electoral. Y en la medida que seguimos haciendo eso están, por un lado mejorando el perfil de la deuda argentina, que tenía mucha concentración en moneda extranjera, y por otro lado achicando nuestros programa financiero de este año", señaló.

Dujovne sostuvo que "en la medida que emitimos pesos también, mantenemos como capital de trabajo los dólares que nos desembolsa el Fondo, y cuanto menos los usemos más chances hay de que vayamos traspasando del 2019 a 2020 los desembolsos, y luego de 2020 a 2021, y llegar a una situación, o poder mantener esta situación inédita de una Argentina muy prefinanciada".

Afirmó además que "la Argentina históricamente nunca ha tenido un año prefinanciado para adelante".