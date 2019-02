Cómo se ve el escenario bonaerense

El escenario preelectoral en la provincia de Buenos Aires comienza a configurarse con la clara intención de María Eugenia Vidal de ir por la reelección como gobernadora, y con un peronismo que si bien declama una pretendida unidad, presenta una amplia variedad de referentes en condiciones de presentarse a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Ese es el panorama que se avizora en el distrito más importante del país, luego de que la semana pasada, la gobernadora decidiera abandonar el proyecto para desdoblar los comicios locales en relación con las elecciones nacionales.

De esta forma, la mandataria ratificó su intención de jugar "en equipo" y de respaldar las aspiraciones de Mauricio Macri, de intentar alcanzar en octubre un segundo mandato presidencial.

Una postura que también decidió tomar el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que, en sintonía con Vidal, descartó el desdoblamiento electoral en la Ciudad con la clara intención de avalar el proyecto reelecionista de Macri.

En cuanto al contexto bonaerense de Cambiemos, aún resta definir si el radical Daniel Salvador otra vez acompaña en la fórmula a Vidal, o si surge otro postulante al cargo.

Días atrás, en declaraciones radiales, el propio Salvador anticipó estar dispuesto a acompañar como segundo a la gobernadora en la compulsa de este año, pero dejó en claro que más allá de sus aspiraciones, se someterá a la decisión que se tome desde el espacio oficialista.

Sin definiciones en el PJ

En cambio, en el peronismo bonaerense, aún no hay definiciones, pero ya se perfilan varios nombres como precandidatos en una fuerza política que, puertas hacia afuera, manifiesta una intención de presentarse de manera unificada a los comicios del 27 de octubre.

Por ahora, el ex ministro de Economía Axel Kicillof, la intendenta de la Matanza, Verónica Magario, el jefe comunal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, su par de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, el diputado nacional por Unidad Ciudadana Fernando Espinoza, son algunos de los nombres que suenan como candidatos del peronismo.

También se suman a esa lista el ex secretario de Seguridad del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Berni, y el dirigente camionero Pablo Moyano, quien recientemente hizo públicas sus intenciones en ese sentido.

Pese a la pluralidad de potenciales precandidatos, la postura de mantener la unidad se ratificó en el encuentro del peronismo bonaerense que se llevó a cabo el pasado fin de semana en la localidad de Santa Teresita, donde se reconoció "el legado" de los 12 años de gobiernos del kirchnerismo.

El presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, aseguró en ese encuentro de dirigentes e intendentes, la vocación de unidad entre todos los sectores que se identifican con el acervo peronista.

Esa declamada vocación de unidad alcanza a los dirigentes que supieron integrar el Frente Renovador que lidera Sergio Massa, y que hoy su suman a la agrupación Red x Argentina, encabezada por el diputado nacional Felipe Solá, hoy precandidato presidencial, quien dejó en claro que no tendría problemas en concurrir a unas Primarias con el kirchnerismo.

Kiciloff se exhibe como el candidato del kirchnerismo más puro, encarnado en la agrupación La Cámpora, pero desde otras líneas se fogonea la idea de presentar un intendente como principal aspirante a la gobernación.