El Central pronostica una desinflación desde julio

La desaceleración de la inflación “va a llevar tiempo”, afirmaron ayer fuentes del Banco Central de la República Argentina (Bcra). También indicaron que esperan una “desinflación mas decidida en el segundo semestre”.

Desde el Bcra informaron que los ajustes tarifarios en los servicios públicos “impactarán” en los índices del primer trimestre y que “la caída de la inflación va a llevar tiempo y posiblemente sea no lineal”.

De todas maneras, afirmaron que la inflación está “bajando de forma muy gradual, y para el segundo semestre del año se espera una desinflación más decidida”.

En cuanto a la compra de dólares bajo el esquema de subastas, ahora expandido hasta USD 75 millones cuando la divisa se encuentre por debajo de la banda de flotación, se aclaró que no se contempló una mayor intervención en función de controlar los agregados monetarios.

“Tenemos que ser claros con nuestras prioridades, no queremos generar una expansión grande de base monetaria y pensamos nuestras acciones en base al impacto monetario”, explicaron las fuentes.

Cautela fue la palabra que se pronunció una y otra vez, en distintas respuestas, cuando las fuentes hicieron referencia al rol del Bcra en el mercado de cambios: “Somos extremadamente cautos, preferimos prudencia con un firme control de la expansión”, afirmaron.

“Tenemos que cuidarnos con no excedernos en la velocidad de la expansión, queremos estar seguros de tener un control sobre los agregados monetarios”, indicó una de las fuentes consultadas.

En cuanto al eventual efecto inflacionario que genera cada expansión en pesos para comprar dólares, se subrayó que no es una preocupación porque “demuestra una demanda natural por pesos”.

“No existe ningún margen de error con las metas, tenemos cero crecimiento de base monetaria corregido por compras. Cuando calibramos el impacto de estas compras es lo que creemos que se absorbe dentro del sistema”, añadieron las fuentes.

Respecto de la posición de la entidad frente a una eventual corrida cambiaria, se aclaró que existen las herramientas necesarias, hasta con cierta holgura, para enfrentar una situación de esas características.

“Si miramos cómo estamos parados en ese hipotético escenario, nos vemos en una posición de 2 a 1 (oferta de dólares ante una corrida masiva). Contamos con USD 10.000 millones del Tesoro, más USD 3.000 en el mercado de futuros junto con las compras que venimos haciendo. Todo esto sumado es más del doble de los pesos dolarizables”, reflexionó una de las fuentes consultadas. Y, respecto de algunas dudas de analistas mediáticos sobre el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante los próximos dos años, la fuente dijo que “el FMI se va a quedar por años y seguramente nos ayudará a reducir esas preocupaciones para los próximos dos años. La experiencia demuestra que cuando se cumplieron las metas no existieron problemas para refinanciar vencimientos”.

También relativizó, en comparación con lo sucedido el año pasado, el impacto de los mercados internacionales en la evolución de la economía argentina al señalar que “el sistema financiero y la macroeconomía argentina lucen muy diferentes al 2018. Tenemos un superávit diario de casi USD 100 millones y esto es lo que vemos, más allá de lo que suceda a nivel internacional”.