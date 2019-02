La Daia no desistirá de la querella a Cristina Kirchner

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), representación política de la comunidad judía en Argentina, anunció ayer que “no tiene intención de desistir” de la querella contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el memorando de entendimiento con Irán, por el cual se intentaba revisar la investigación de la justicia local sobre el atentado a la Amia, pero aclaró que “someterá el caso a la consideración” de las entidades que la componen.

“La entidad hace saber que no tiene la intención de desistir de la mencionada querella, pero que someterá el caso a consideración de todas sus instituciones adheridas y filiales del país. La Daia desconoce los motivos por los cuales la Amia(Asociación Mutual Israelita Argentina), una de sus más de 120 entidades adheridas, le ha dado estado público a la cuestión”, sostiene un comunicado difundido ayer por las autoridades de la Delegación.

Ayer, la Amia hizo pública una carta en la cual le pidió a la Daia que desista de mantener la acusación contra la ex mandataria por encubrimiento del atentado contra la mutual judía, ocurrido en 1994.

Según estableció el juez federal Claudio Bonadio, tras hacer lugar a la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, el pacto firmado en 2013 con Irán para que ciudadanos de ese país, sospechosos del ataque a la mutual, declararan en la causa, constituyó una maniobra de encubrimiento de un acto terrorista, orquestado por Cristina Fernández y varios integrantes de su gobierno.

En un texto que lleva la firma de su presidente, Jorge Knoblovits, la Daia asegura en relación al proyecto de juicio en ausencia contra los iraníes acusados de la autoría intelectual del atentado -que la Amia resiste-, que “se está analizando sus implicancias y alcances”.

“La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas anhela, como siempre lo ha hecho, seguir construyendo una comunidad judía unida, abierta al diálogo, respetando las incumbencias y misiones institucionales”, puntualiza la comunicación.

Por su parte, el presidente de la Amia, Agustín Zbar, sostuvo hoy que “no me animo a decir que el memorando (con Irán) era un pacto de impunidad” y resaltó que la mutual judía “nunca acompañó la querella que instó la Daia contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por haberlo firmado”.

