Bajarán subsidios y nace un conflicto con las gasíferas de Vaca Muerta

El Gobierno, por medio de la Secretaría de Energía, que ahora conduce Gustavo Lopetegui, le comunicó a las petroleras que producen gas en Vaca Muerta que acotarán los subsidios que se pagan para promocionar esa actividad en la cuenca neuquina y que no habrá proyectos adicionales a los ya aprobados. Son ocho autorizados hasta hoy, de 16 presentados, y están en manos de Tecpetrol (la petrolera de Techint), YPF, CGC, Total, PAE, Wintershall, GyP y Capex. Los demás no verán la luz.

A partir de ahora sólo se pagará subsidios según los datos previos de producción que las compañías estimaron en 2017 y no con los niveles actuales de extracción, mucho mayores.

En consecuencia, Techint, comandada por Paolo Rocca, tiene en estudio medidas legales para defenderse de los cambios que aplicó el Gobierno.

En un reciente comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Tecpetrol indicó que “la Sociedad -en su carácter de concesionario de explotación sobre el área Fortín de Piedra- y sus asesores legales no encuentran sustento jurídico al criterio que actualmente adopta la Secretaría de Gobierno de Energía, por lo cual hace expresa reserva de sus derechos, y se encuentra analizando los cursos de acción a seguir”.

“Este cambio de criterio impacta negativamente el flujo de fondos de la Sociedad, por lo que, sin perjuicio de la reserva mencionada, en el día de la fecha el Directorio de la Sociedad ha instruido a la Dirección General de la Compañía a revisar los términos del Plan de Desarrollo del área Fortín de Piedra oportunamente aprobados, a fin de readecuar el flujo de fondos al nuevo escenario y mejorar sus indicadores financieros”, agregaron.