Gioja quiere a Lavagna en las Paso del justicialismo

El presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, afirmó que le gustaría que el ex ministro de economía Roberto Lavagna participe de “una gran interna del peronismo” con vistas a las elecciones presidenciales de este año.

“Quisiera a Lavagna jugando en la interna del peronismo”, definió el diputado nacional y ex gobernador de San Juan.

Asimismo, el ex mandatario sanjuanino recordó que Lavagna “fue ministro del ex presidente Néstor Kirchner y de (Eduardo) Duhalde” y consideró que realizó una “acertada tarea” en ambos períodos.

“De todas formas, el tema candidaturas lo tenemos que resolver en forma inteligente, pensando que, primero está la patria, después el movimiento (peronista) y después los hombres”, dijo en declaraciones.

“Y hay que hacer todo esto, bien democrático y consensuado”, remarcó. Y que “lo que no sirve es poner polos insalvables, es decir, decir ‘o este o ninguno’”.