Aceptaron a la viuda de Muñoz como arrepentida, pero seguirá detenida

El juez federal Claudio Bonadio homologó ayer el acuerdo por el que Carolina Pochetti, la viuda del ex secretario presidencial Daniel Muñoz, se convirtió en la nueva arrepentida de la causa de los cuadernos, aunque seguirá presa, informaron fuentes judiciales.

Asimismo, en la madrugada de ayer fue detenido el ex abogado de la viuda de Daniel Muñoz, Miguel Angel Plo, en relación al entramado de lavado de dinero que se le adjudica a quien fuera secretario del fallecido Néstor Kirchner y su entorno, informaron fuentes judiciales.

Plo quedó preso junto a Federico Zupivich, esposo de la hija del letrado.

Ambos ya fueron indagados por el juez en el caso pero en ese momento no se dispuso su detención, algo que habían pedido los fiscales y que finalmente se concretó ahora.

El rol de Plo en la trama de lavado de dinero por 70 millones de dólares que se adjudica a Pochetti y su entorno fue uno de los temas sobre el que habló otro arrepentido, el ex secretario de Hacienda de Santa Cruz en la gobernación de Kirchner, Juan Manuel Campillo.

En cuanto a la viuda del ex secretario presidencial, su defensa no solicitó la excarcelación con el objetivo de dar lugar a que el juez y a los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli avancen con la corroboración de la veracidad de los dichos.

Pochetti había sido trasladada en la mañana de ayer al juzgado de Bonadio, donde respondió preguntas durante más de tres horas.

El magistrado tenía algunas dudas sobre la declaración que Pochetti brindó como arrepentida la semana pasada, por lo que le formuló una batería de preguntas para aclarar algunos puntos, indicaron fuentes judiciales.

Pochetti está detenida desde el 24 de octubre, acusada de ser una de las protagonistas de las maniobras realizadas para esconder en Argentina y el exterior más de 70 millones de dólares que su marido no podía justificar. En su primera declaración en la causa, cuando la indagaron horas después de detenerla, Pochetti sostuvo que desconocía el origen de los fondos con los que su marido compró propiedades en Miami y Nueva York.