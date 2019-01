En La Rioja ganó el sí y Casas podrá ir por la reelección

El gobernador de La Rioja, Sergio Casas, podrá postularse este año para la re-reelección, luego del triunfo que ayer consiguió el "Sí" en la consulta popular para permitir la Enmienda a la Ley 10.161 de la Constitución provincial y así avalar un nuevo período del actual mandatario.

Con el 99 por ciento de los votos escrutados (898 mesas sobre un total de 907) la aprobación para una re-reelección de Casas se imponía con el 25,25 por ciento de los sufragios (70.882 votantes) contra 17,88 por ciento del "No" (50.180).

Los votos recurridos y nulos sumaban 0,46 por ciento (1.289), en blanco 0,32% (909) y los impugnados 0,18% (505), en una elección en la que votó el 43,75 por ciento del padrón que estaba habilitado para hacerlo (123.232 electores sobre un total de 280.699).

La ventaja era irreversible pasadas las 21 porque el "No" debía acumular un 35 por ciento del total del padrón para evitar una nueva presentación de Casas.

Apenas terminaron los comicios, el Frente para la Victoria y Cambiemos cruzaron acusaciones, ya que el primero hablaba desde un principio del triunfo del "Sí", mientras que la oposición sostenía que la cantidad de votantes "apenas superaba el 40 por ciento" y eso forma parte de "un fracaso del gobernador".

La Enmienda a la Constitución riojana ya había sido aprobada en la Legislatura provincial por una mayoría oficialista de diputados y senadores, por lo que restaba esta instancia para determinar si se permitía o no la re-reelección de Casas.

La Carta magna de La Rioja impide al gobernador y al vicegobernador presentarse en un tercer período consecutivo en cualquiera de esos dos cargos y no permite el intercambio de mando entre ellos, por lo que se dispuso esta Enmienda.



Una jornada con cruces

El mandatario riojano acudió a sufragar pasadas las 8:30 en una escuela del departamento San Blas de los Sauces.

Tras depositar su voto en la urna, el gobernador justicialista negó que tenga intenciones de perpetuarse en el poder, y aseguró que su misión es "cumplir con el consenso de compañeros y compañeras".

"Los pilares donde se asienta la democracia están en el hecho que un Gobierno hace lo que el pueblo quiere y en este sentido no hay nada más democrático que votar constitucionalmente una enmienda que ha sido decidida por la Cámara de Diputados y hoy tiene que tener la ratificación del pueblo de La Rioja", sostuvo.

Por su parte, el Fiscal de Estado de La Rioja, Héctor Durán Sabas, afirmó que “es legítima” la Consulta Popular Obligatoria. “Es un día muy importante para la democracia. Siento que el pueblo se expresó. Es la forma de conservar la democracia. Cuando el pueblo habla los demás tenemos que callarnos”, resaltó el fiscal de Estado riojano Durán Sabas.

Durán Sabas agregó, sin mencionar cifras, que “hoy (por ayer) se ha realizado la Consulta Popular por la ley de enmienda sancionada por Diputados de la provincia, la ley 10.161, y la consulta era necesaria para que fuera rechazada o no. Por lo que dice nuestra Constitución para ser rechazada debería el 'No' sacar al menos el 35 % del total del padrón electoral”.

“La aceptación ha sido contundente -abundó-, y es esa la palabra para usar. Por ahí se ha dicho que si una persona no ha ido a votar se lo debe interpretar como un 'No' y eso es una interpretación rebuscada. La Constitución es clara, para ser rechazada la enmienda tienen que tener el 35% de los votos. Si no los tiene, no hay interpretaciones posibles. La Corte Suprema convalidó la Consulta Popular. Entonces, no podemos desmerecer la voluntad del pueblo que votó por el 'Sí', pero la oposición está en todo su derecho de apelar donde se le ocurra”, concluyó Durán Sabas.

Por el lado de la oposición, la senadora nacional Inés Brizuela y Doria (UCR) denunció "irregularidades" durante los comicios, al indicar que "esta Consulta Popular es un proceso amañado desde su origen".

Entre las "irregularidades" detectadas, la UCR riojana mencionó la presencia de escuelas en malas condiciones, la ausencia de gendarmería, padrones mal hechos, fiscales opositores impedidos de reponer boletas por el "No", el impedimento a votar a funcionarios, y una flota de taxis con carteles por el "Sí".

El senador radical Julio Martínez, quien votó en una escuela de Chilecito, alentó la participación en las urnas "para que no sigan atropellando las instituciones, como lo vienen haciendo desde hace más de 30 años".

El viernes pasado, la Corte Suprema de Justicia había desestimado el amparo que había presentado Cambiemos para frenar la consulta popular por "inconstitucional", al considerar que "no puede entenderse consolidada la presencia de un caso que habilite" la intervención del tribunal.