Elecciones en La Rioja

La provincia de La Rioja visitará las urnas este domingo para decidir en consulta popular si habilita al gobernador local, Sergio Casas, a presentarse este año a competir por un tercer mandato consecutivo, en medio de críticas y denuncias de la oposición liderada por el frente Cambiemos.

La enmienda constitucional que en diciembre pasado aprobó la Legislatura provincial por impulso de Casas se caerá si la rechaza el 35 por ciento del padrón, de lo contrario, quedará firme y el peronista podrá ser candidato a la re-reelección.

El viernes, la Corte Suprema de Justicia desestimó el amparo que presentó Cambiemos para frenar la consulta popular por "inconstitucional", al considerar que "no puede entenderse consolidada la presencia de un caso que habilite" la intervención del tribunal.

Con esa decisión, dejó firme la consulta popular de este domingo, que se llevará a cabo en medio de acusaciones de "fraude" y cuestionamientos de la oposición.

"La Corte no niega su competencia originaria en la cuestión, y dice que es prematuro opinar sobre la validez o no de la enmienda, ya que el proceso de votación en sí mismo no genera afectación concreta, y que el daño denunciado recién se configuraría en caso que la enmienda fuera aprobada. En definitiva, que todavía no es momento de analizar la cuestión", señaló la UCR tras el fallo del máximo tribunal.

En ese marco, llamó a "votar masivamente" por el "No" e impedir la re-relección del gobernador, que en las últimas semanas cosechó el respaldo de nueve mandatarios provinciales del PJ y de los dirigentes de Alternativa Federal Miguel Ángel Pichetto y Sergio Massa.