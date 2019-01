Un ejecutivo relató cómo fue el pago de sobornos a Uberti

Un directivo de Caminos de América, que es una Unión Transitoria de Empresas (UTE) que integró la Corporación América de Eduardo Eurnekian, confirmó ante la Justicia que pagó sobornos al ex director ejecutivo del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, para que no le revocaran la concesión de un corredor vial, y reveló detalles de ese pago.

El relato forma parte del expediente de la causa de los cuadernos de las coimas, pertenece a Juan Manuel Collazo, directivo de la UTE integrada por Helport SA, Corporación América y Podestá Construcciones SA.

“Las entregas las hice en el despacho de Uberti en sobres cerrados que, según me enteré por (Juan Marcos) Perona, nunca superaron los 55 o 60 mil dólares anuales que percibió Uberti, a partir del segundo semestre de 2004 hasta el primer semestre del 2007 que es cuando se fue del cargo”, sostuvo Collazo en un escrito que presentó a fin de diciembre, el día de su indagatoria.