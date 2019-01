Para Urtubey el DNU es excesivo y para Bullrich “no hay vuelta atrás”

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró que “la extinción de dominio como concepto es indiscutible”, pero calificó como un “exceso” el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Mauricio Macri.

“La extinción de dominio debiera ser ley hace mucho tiempo. Pero el camino elegido no es el correcto porque se presta a discusión y al final le vamos a terminar haciéndole el juego a los corruptos y los narcotraficantes porque vía recursos judiciales le van a terminar ganando al Estado”, planteó.

En esa línea, el precandidato presidencial explicó: “La ley de extinción de dominio, si bien se toma desde el fuero civil de una manera demasiado estirada tiene un anclaje en un proceso penal y es clara nuestra constitución cuando dice que no se pueden hacer decretos sobre materia penal”.

De todas maneras, aseguró que “no debería haber tanto debate, sino ser enviada rápidamente al Congreso para que se apruebe”.

Por su lado, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró en la noche del martes: “No hay vuelta atrás con este decreto”. Y desarrolló: “No hay ninguna razón para declararlo inconstitucional; primero porque no toca materia penal y luego porque si hay algo que tiene esto es constitucionalidad, ya que parte de un concepto de nuestra Constitución que es la justicia”.

Añadió: “Este no es un proceso de incautación, este es un proceso mucho más profundo, más revolucionario. Esto es para atrás y para adelante: si alguno de nuestro gobierno decide pasarse del otro lado y hacerse de parte de la corrupción va a tener el mismo problema, es decir, le van a sacar todo y lo van a meter preso”.

El Gobierno notó el malestar que generó el DNU desde donde varios referentes parlamentarios salieron a expresar su rechazo y objetar su constitucionalidad.