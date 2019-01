Eurnekian negó haber pagado coimas a funcionarios kirchneristas

Eduardo Eurnekian, uno de los empresarios más poderosos del país, negó haber tenido conocimiento alguno sobre los sobornos pagados por dos directivos de una de sus empresas a funcionarios kirchneristas por contratos vinculados a un corredor vial y a una ruta.

“Jamás concreté, mandé concretar, consentí o fui sujeto de insinuación alguna para la realización de pagos al Sr. (Claudio) Uberti, ni al Sr. (Ricardo) Jaime, ni al Sr. (Julio) De Vido o de manera directa o indirecta al ex presidente (Néstor) Kirchner”, sostuvo Eurnekian en el escrito que presentó ante el juez Claudio Bonadio.

En su escrito, el empresario desconoció el pago de sobornos al ex funcionario Claudio Uberti por parte de dos directivos de la empresa Helport SA y aseguró que se trató de una decisión “unilateral” de estas personas sobre la cual no tuvo conocimiento ni participación.

Se trata del asesor externo Juan Manuel Collazo y el empresario Juan Perona, que ya habían admitido el pago de sobornos ante el juez Bonadio.

“En relación a ello, quiero dejar totalmente en claro que jamás fui informado por nadie de tal ilegal pedido por parte de Uberti, ni del pago realizado por Perona con la intermediación de Collazo”, afirmó.