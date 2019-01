Paco Durañona: "Lavagna es demasiado grande"

El intendente de San Antonio de Areco, Francisco "Paco" Durañona, apuntó ayer contra el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, de quien dijo que "es demasiado grande para ser presidente".

De viaje oficial en Madrid para representar a su municipio en la Feria Internacional de Turismo, el jefe comunal kirchnerista pudo observar que en España "los líderes están entre los 40 y 50 años máximo".

"Me parece que con todo el respeto que merecen aquellos que han hecho su aporte al país en su momento, tenemos que pensar en una profunda renovación y no volver a supuestos gurúes o sabios como si no tuviésemos mujeres y hombres con la experiencia y la juventud necesaria", reflexionó.

Durañona confirmó que sigue en pie su precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y reveló que le propuso al presidente del PJ provincial, Fernando Gray, que organice un debate público con el resto de los dirigentes del peronismo con "pretensiones" de gobernar el distrito más populoso del país.