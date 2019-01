En un mercado en calma y con pocas operaciones, el dólar subió a $38,69

El dólar subió 13 centavos y cerró en $38,69 promedio en los principales bancos y casas de cambio de Capital Federal, afectado por un bajo volumen de negocios debido al feriado en los Estados Unidos en el que se recuerda el nacimiento de Martin Luther King Jr.

En el segmento mayorista la divisa registró un alza similar, 12 centavos, y cerró en $37,70, dentro de los valores de la zona de no intervención del BCRA que ayer operó con un piso de $37,67 y un máximo de $48,68.

El impacto del feriado quedó registrado en el bajo volumen de negocios del segmento de contado en el que apenas se hicieron US$ 62,9 millones, sin operaciones en el mercado de futuros MAE, en el volúmen más bajo desde septiembre de 2015.

El mercado de futuros de Rosario, Rofex, también observó un escaso nivel de operaciones al totalizar sólo U$S 304 millones, de los cuales más del 41 % se pactó en los plazos de enero y febrero, operándose sobre el final a $38,21 y $39,50 respectivamente.

Con los valores alcanzados el Banco Central no necesitó intervenir en la plaza cambiaria, en tanto que convalidó una nueva baja en la tasa de Leliq que ayer quedó en 54,13% promedio.

Por su parte, las reservas internacionales del Banco Central finalizaron en U$S 66.417 millones, con una disminución de U$S 12 millones en relación con el viernes.

Por su parte, el índice Merval, principal indicador de la Bolsa porteña avanzó ayer 0,58% y cerró en 35.303,25 puntos con escaso volumen de negocios -unos $280,5 millones- impactado por el feriado en los Estados Unidos.

Con este nivel el Merval quedó a un paso de los 35.342 puntos de hace casi un año, su máximo nivel histórico medido en pesos. Dentro del panel de líderes, las subas fueron encabezadas por las acciones de Mirgor que ganó 3,77%, YPF 3,16% y Aluar 1,92%. Del lado opuesto, las mayores bajas las Banco Francés 2,12%, Cablevisión Holding 1,62% y Central Puerto 0,65%. En tanto los bonos soberanos terminaron mixtos.