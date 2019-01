"Lo natural sería ir por la reelección", dijo Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo ayer que para él "sería lo natural ir por la reelección" en la Capital Federal, al tiempo que aseguró que "no está definido" si las elecciones locales van a ser en simultáneo con las nacionales o si irán desdobladas.

"No voy a negar que siento que sería lo natural ir por la reelección en la Ciudad", manifestó Rodríguez Larreta.

Al hablar de la campaña de este año y en medio de las diferencias entre el presidente Mauricio Macri y Elisa Carrió, el mandatario porteño opinó que la líder de la Coalición Cívica va a tener "un rol fundamental", tal como ocurrió en los comicios de 2017, cuando ambos encabezaron las actividades en la Ciudad.

Por otra parte, el jefe de Gobierno se refirió a la posibilidad de unificar los comicios locales con los nacionales tras la aprobación del nuevo Código Electoral de la Ciudad, aunque aclaró que esa "es una decisión para dentro de unos meses".

"Sacamos una ley el año pasado, aunque en realidad la Constitución ya lo hace, que me habilita a fijar la fecha el día que yo considere. Pero todavía no está definido", explicó.

Más tarde, el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, consideró que tener que ir en seis ocasiones a votar "es un poquito fuerte", por lo que no descartó que vaya a haber "una visión unificada" con el Ejecutivo nacional para decidir el día de las elecciones.

"No es una decisión que tomaremos solo nosotros, sino que tiene que ver con la visión general que abordaremos con el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de Gabinete, Marcos Peña", agregó en declaraciones radiales.