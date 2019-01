Scioli: "Hay que hablarle al electorado independiente de desencantados"

El diputado Daniel Scioli consideró que el electorado "vota para adelante", al tiempo que abogó por "baños de humildad" en el peronismo y advirtió que la elección no "la va a ganar uno solo".

"Ni esta elección la va a ganar uno solo ni va a poder gobernar uno solo con las complejidades que enfrentamos", aseguró Scioli.

El exgobernador bonaerense afirmó que "en el contacto cotidiano" los ciudadanos le dicen "no damos más".

"Estamos frente a una nueva contienda electoral y el gran desafío deben ser las políticas a consensuar por una coalición que se coordine para que la sociedad tenga una opción ante el camino que está proponiendo Cambiemos", señaló.

Scioli afirmó que "el Gobierno sigue insistiendo en que este es el camino y creo que es el momento en el cual hay que plantear las cosas de otra manera".

"El próximo gobierno tienen que comprometerse a no volver a empezar de cero en la Argentina, que de una buena vez por todas tenemos que dejar de lado el péndulo de ir de un lado a otro", dijo.

Para Scioli, "es evidente que con la división de la oposición el Gobierno puede ganar en primera vuelta".

"Acá los famosos baños de humildad tienen que aparecer diciendo que nadie es más ni menos que nadie, y hay una responsabilidad que tenemos de aportar lo mejor de cada uno", puntualizó.

Además, sostuvo: "Creo que la gente cambia de gobierno cuando surge una propuesta sólida. Porque esta claro que ni esta elección la va a ganar uno solo ni va a poder gobernar uno solo mucho menos aún con la complejidad de los problemas que hay por delante".

"Hoy hay que hablarle a ese electorado independiente de desencantados con la expectativa que había generado este gobierno, pero tampoco le podemos decir vamos a volver, porque la gente vota para adelante", agregó.