La inversión cayó fuerte en 2018 y seguiría en baja

La esperada lluvia de inversiones que traería aparejada el pago de la deuda en default no solo no se concretó, sino que las perspectivas para este año son aún más complicadas. Al menos eso se desprende de un estudio realizado por la Fundación Capital que preside el ex titular del Banco Central, Martín Redrado, que estima que en el cuarto trimestre del 2018 la inversión tuvo una estrepitosa caída de 22,7% interanual.

Y, siempre según el estudio, ese componente clave de la demanda marcaría un deterioro de 4,9% durante la totalidad del año pasado. Si a esa baja se le suma la contracción del 10,5% que proyecta el Gobierno para el 2019, se acumulará un negativo de 15% durante el último bienio de la gestión.

Según el mismo trabajo, la inversión cerrará con niveles de formación de capital fijo tan bajos como no se veían desde la crisis global generada por las tasas subprime en Estados Unidos en 2008.

Estimaciones

Desde la Fundación Capital son un poco más optimistas que el Gobierno acerca de lo que ocurrirá en 2019 y esperan una caída 8%.

En ese caso el bienio acumularía una contracción de 12,6%. Pero para otros analistas incluso la proyección oficial de 10,5%, publicada en el Programa Financiero 2019 es muy optimista. Desde la consultora Economía & Regiones, señalaron que ese número, ya de por sí abultado y que marca un pésimo desempeño inversor, luce difícil de alcanzar.

Y es que, según lo que señalan, la base de comparación que dejaron los primeros meses del 2018 es alta.

Pero además, desde Economía & Regiones prevén una caída del PBI muy superior a lo que imagina el Gobierno.

De hecho, las autoridades económicas sorprendieron a prácticamente todos con una proyección de variación de la actividad económica de 0%, mientras que desde Economía & Regiones calculan una caída de 1,5%, más en línea con la de 1,7% que prevén el FMI y el Banco Mundial.

Pesimismo

De esa forma, un informe publicado por la consultora que fundó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, señaló que: “Somos menos optimistas y pensamos que la inversión registrará una caída interanual superior a la pautada por el Gobierno. En ese sentido, hay que mencionar que en el acumulado de los primeros nueve meses de 2018 la formación de capital fijo creció 1,7%, estableciendo una base de comparación alta. Del otro lado, luego de la devaluación, con las retenciones universales, presión fiscal récord y fuerte incertidumbre electoral, pensamos que la inversión caerá más fuertemente en 2019”.

Al igual que la Fundación Capital esperan una caída de 8% durante el 2019 y las razones de la diferencia son meramente estadísticas.

En apariencia el número es más optimista que el oficial, pero de todas formas es muy duro. Entre el 4,9% que proyectan para el 2018 y ese 8%, este año, cerraría en niveles de inversión productiva tan bajos como los que se registraron en 2010, a la salida de la gran crisis internacional.

En otros términos, de acuerdo a este trabajo pase lo que pase entre todas las estimaciones, todo lo recuperado en materia de creación de capacidades productivas durante la década, se perderá entre 2018 y 2019.

Además, tal como destacaron en la consultora de Redrado, la medición adelantada del desempeño de la inversión productiva durante cuarto trimestre de 2018, a través del Indicador de Inversión (IIFC), marcó un registro bastante complicado y la caída interanual fue de 22,7%.