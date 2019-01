Precios sin techo por las distorsiones

El índice de precios al consumidor (IPC) registró en el mes de diciembre una variación de 2,6% con relación al mes anterior, acumulando en el año 2018 una variación punta a punta de 47,6%.

Sin embargo, esta medición no refleja lo que sucedió en todos los rubros muchos de los cuales, como ser transporte, Alimentos y Bebidas no alcohólicas, Salud y Mantenimiento del Hogar, crecieron por arriba del promedio medido por el Indec . Además, los precios mayoristas también crecieron un 73,5 por ciento, con rubros como Petróleo y gas, Productos importados y productos primarios, que también se ubicaron largamente por encima del 73,5% de suba del nivel general, siempre de acuerdo a las mediciones del Indec.

De esta forma, no sólo la inflación acumulada a lo largo del año anterior es inédita, sino también la corrección en los precios mayoristas, que en este caso hace 16 años que no alcanzaba guarismos tan elevados.

De esta forma, no sólo se espera que si bien en términos más controlados que el año pasado, también para el Gobierno le resultará muy difícil bajar del 30% el nivel de inflación.

Los tarifazos

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el sinceramiento del precio de las tarifas y el pasaje de la suba del tipo de cambio a precios se manifestaron en una aceleración de la tasa de inflación en 2018, el cual se posicionó como el tercer año par consecutivo de aceleración inflacionaria, impulsadas principalmente, por devaluaciones para corregir los problemas de déficit externo.

Sin embargo, siempre según este estudio, las tasas de inflación de 2018 fueron relativamente menores a las que precedieron a otras devaluaciones en el pasado reciente, si se tiene en cuenta el enorme ajuste cambiario.

Esto fue producto del sesgo contractivo de la política monetaria que emprendió el Banco Central, en especial durante la administración de Guido Sandleris.

El alza generalizada de los precios para 2019 va a surgir de factores clave como la resolución del proceso de ajuste tarifario del transporte y la energía, y del pasaje a precios minoristas que ocasionen las eventuales subas del tipo de cambio.

Estos reposicionamientos de valores tienen que ver con la búsqueda de nuevos equilibrios en los precios relativos de la economía.

Específicamente, en los últimos 12 meses el nivel general de precios a nivel nacional aumentó un 47,6%, pero dentro del IPC nacional se observan distintos números en las variaciones de los capítulos que lo componen, por ejemplo el componente de precios regulados (tarifas) aumentó un 53,5% en el mismo periodo, mientras que el componente núcleo creció 47,7% y el grupo de bienes estacionales lo hizo en un 55,2%.

En este último año se sucedieron varios ajustes de precios relativos y también varios desajustes. Las tarifas y el precio del dólar aumentaron más que el IPC en parte tratando de recuperar una porción del “atraso” que han tenido en los últimos 10 años, destaca el informe.