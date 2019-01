Lifschitz dice que Macri agotó su crédito político

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, consideró que el presidente Mauricio Macri "agotó su crédito político" y en un eventual segundo mandato "llegaría con tanto desgaste" que "sería difícil la gobernabilidad", ante lo cual ratificó su apoyo para que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna se postule y lidere "un proyecto transversal y abarcativo".

"Si el Gobierno hubiese logrado una economía en crecimiento, posiblemente Macri tendría su reelección asegurada y nadie estaría buscando alternativas. Así parecía después de las elecciones de 2017. Pero fue muy agudo el deterioro de 2018 con la inflación, la caída económica y la pérdida de expectativas", sostuvo el referente del Partido Socialista.

El mandatario provincial explicó el porqué de su decisión de impulsar a Lavagna como posible candidato a Presidente. "Lo conozco hace mucho y siempre valoré la solvencia técnica que demostró cuando le tocó sacar al país de la crisis. El próximo Presidente se va a encontrar con un país más difícil que el del 2015, con crisis económica y un acuerdo con el FMI que le ata las manos", manifestó.

En ese sentido, el santafesino subrayó que "la crisis le da relevancia" al ex ministro de Economía, que "reúne atributos que no reúnen otros".

Asimismo, Lifschitz advirtió que el regreso de Cristina Kirchner a la Casa Rosada sería "una remake de su proyecto anterior y eso sería muy negativo".

"Pero Macri agotó su crédito político y si gana, por estrecho margen contra Cristina, llegaría con tanto desgaste y tanta división que sería difícil la gobernabilidad", señaló el gobernador.

E insistió con la figura de Lavagna: "Falta una tercera vía, un proyecto transversal y abarcativo que no puede estar identificado sólo con un partido".

Consultado respecto a la edad del ex funcionario nacional, que tiene 76 años, el mandatario santafesino desestimó que sea una debilidad y remarcó que "en esta coyuntura, quizá la trayectoria tenga más valor que la juventud".