Rechazan excarcelar al arrepentido Campillo

El juez federal Claudio Bonadio rechazó ayer excarcelar al último arrepentido de la causa de los cuadernos de las coimas para el supuesto otorgamiento de obras públicas durante el kirchnerismo, el ex secretario de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, mientras en una indagatoria el ex secretario privado de Cristina Fernández, Isidro Bounine, rechazó las acusaciones en su contra.

Así lo informaron fuentes judiciales al señalar que en el caso de Campillo es el primer acusado que no logra ser excarcelado por el juez de la causa de los cuadernos inmediatamente después de acogerse al régimen de testigos e imputados colaboradores.

El ex funcionario kirchnerista fue aceptado ayer como “arrepentido” en la causa cuando el juez Bonadio homologó el acuerdo que había alcanzado hacía tres semanas con los fiscales del caso, Carlos Rívolo y Carlos Stornelli.

Bonadio rechazó excarcelar a Campillo porque cree que su libertad puede “entorpecer la investigación”, informaron fuentes judiciales que remarcaron que los fiscales se habían pronunciado a favor de la liberación del acusado que permanecerá –por ahora- en el penal de Ezeiza.

La decisión de Bonadio será apelada ante la Cámara Federal porteña por el abogado de Campillo, el defensor oficial Gustavo Kollmann, que encabeza también las defensas del ex secretario de Obras Públicas, José López, y del chofer del ex funcionario Roberto Baratta, Oscar Centeno, ambos arrepentidos en el expediente. Campillo fue señalado en la causa por la también arrepentida Elizabeth Ortiz Municoy, vinculada a la venta de inmuebles en Estados Unidos del fallecido secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

Muñoz fue mencionado en la causa por supuestas coimas que se inició a partir del relato escrito del ex chofer del Ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno.

Allí cuenta que Muñoz transportaba bolsos con dinero al edificio ubicado en Juncal y Uruguay, donde suele alojarse la ex presidenta. Los investigadores sospechan que Muñoz lavó además unos 70 millones de dólares a través de la compra de propiedades en Estados Unidos mediante testaferros, entre los que se encuentra su viuda Carolina Pochetti.

En su declaración como arrepentido Campillo sostuvo que él fue llamado a opinar sobre los manejos del dinero de Muñoz en el exterior convocado por Isidro Bounine, quien se desempeñaba como secretario de la senadora Cristina Fernández, desde muchos años antes de que la esposa de Néstor Kirchner llegara a la Presidencia.

Las fuentes señalaron que Bounine, quien fue detenido ayer en el marco de esta investigación, negó ayer, al ser indagado por Bonadío, haber participado de las supuestas maniobras de lavado de dinero investigadas en la causa de los cuadernos y señalaron que seguirá bajo arresto.

Bounine estuvo más de 4 horas en el juzgado federal de Bonadio quien ayer ordenó su detención luego de que Campillo revelara que lo contactó para que asesorase a Muñoz con operaciones inmobiliarias en Estados Unidos y empresas off shore.