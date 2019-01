La Cámpora habla de “unidad”, pero cuestiona a Roberto Lavagna

La necesidad de unificar a la oposición que pregonan no pocos dirigentes con el objetivo de derrotar a Mauricio Macri, parece una meta difícil de alcanzar. Las señales que viene emitiendo Roberto Lavagna en el sentido de que podría ser candidato presidencial recogieron los primeros cuestionamientos desde el kirchnerismo, donde salieron a criticar al ex ministro por su “vínculos” con sectores económicos.

El vocero de la postura K fue el dirigente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque. Si bien el diputado nacional rescató “el rol importante que jugó en el país” Lavagna, enseguida le asestó al ex ministro: “No podemos ignorar que él expresa y tiene vínculos importantes con los grupos económicos locales”.

Para uno de los principales laderos de Máximo Kirchner, Lavagna “expresa una diferencia en términos de modelo”, pero dijo que “le falta tener más claro en la forma de distribución del ingreso”.

Larroque fue un poco más contundente al marcar las diferencias que el kirchnerismo mantiene con el posible proyecto presidencial de Lavagna y con diversos sectores del Peronismo Federal. Dijo que el ex ministro representa un sector “medio” entre el macrismo y el armado de Cristina Kirchner, vinculado al poder económico. Y mencionó, por caso, al Grupo Techint.

También, el camporista minimizó las chances de Lavagna, al sostener que cuenta con un “leve anclaje electoral”.

“Ninguno puede generar un volumen para ordenar el escenario político electoral y esa es la dificultad que están teniendo”, remarcó respecto del peronismo no K en el La Cámpora habla de “unidad” pero sale a dinamitar un posible cierre con Lavagna

Luego de las críticas, Larroque dio un giro y pidió la unidad del peronismo. Reclamó “dejarse de joder y hacer propuestas concretas” para derrotar a Cambiemos y señaló que la ex presienta está en esa sintonía de manera “prudente y respetuosa”.

“(Cristina) está moderando su intervención en el escenario público, su protagonismo, que más allá de ser la dirigente con más intención de voto, también reconocer que no es la única y que hay que sumar la mayor cantidad de sectores posibles para que no se generen divisiones”, señaló el dirigente de La Cámpora.

Señales

El ex ministro de Economía comenzó a dar señales en el sentido de que podría ser candidato presidencial por el peronismo no kirchnerista, luego de recibir en su casa de veraneo de Cariló al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz.

A las pocas horas se difundió la foto de un encuentro que mantuvo con Pichetto.

Ayer, el que salió a insistir con el proyecto Lavagna Presidente fue Eduardo Duhalde. Será el próximo presidente de los argentinos”, sentenció.

Y añadió: “Es el candidato que puede sacarle votos a Macri y a Cristina”.