José Corral lanzó su precandidatura para gobernador de Santa Fe

El intendente radical José Corral lanzó ayer su precandidatura a gobernador de Santa Fe por Cambiemos, con eje en las políticas de seguridad y dijo que va a “agotar los esfuerzos” para evitar una interna con el postulante del PRO, Federico Angelini.

“Quiero ser el gobernador para que los santafesinos vivamos más seguros”, sostuvo el intendente de la ciudad de Santa Fe y ex titular de la UCR nacional.

Durante una rueda de prensa en Rosario, Corral sostuvo que la situación de la provincia lo “impulsa a presentar una propuesta que construya tranquilidad y orden, porque nos merecemos vivir en paz”.

El intendente dijo que la necesidad de buscar respuesta a ese problema se observa “en cada charla que tenemos con los vecinos en toda la provincia, quienes nos dicen que la inseguridad es un problema que se sufre a diario”.

Corral aseguró que “es la principal preocupación” de los habitantes de esta provincia y criticó al gobierno del Frente Progresista porque “ya hemos perdido mucho tiempo y no vamos a resignarnos a que no hay solución”.

Con énfasis en las políticas de seguridad, el precandidato radical también se refirió a la necesidad de realizar obras para evitar o disminuir los excesos hídricos que padece el norte santafesino.

“Cuando el agua escasea, tenemos problemas, y cuando llueve o crecen los ríos, tenemos problemas”, dijo, para apuntar que “lo que falta es un plan y organización, y empezar a trabajar”.

En relación a una posible competencia en las primarias de Cambiemos, Corral sostuvo que buscará “agotar todas las posibilidad de consenso” para evitar una interna con Federico Angelini, diputado provincia del PRO.

“Federico es una persona muy valiosa, un constructor de Cambiemos”, valoró el radical sobre su potencial contrincante interno.

“Tiene que ser protagonista de la propuesta provincial tanto como Lucila Lehmann, Jorge Boasso, Lucas Incicco, Anita Martínez, entre otros hombres y mujeres destacadas de este espacio”, finalizó.