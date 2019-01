Analizan sumar pistolas Taser en los subtes porteños

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo ayer que se estudia la posibilidad de que la Policía de la Ciudad utilice las pistolas Taser en las estaciones de subterráneos, que son el ámbito cerrado más grande y en el que más gente circula.

"Siguiendo el lineamiento del gobierno nacional, la mejor utilización es en lugares cerrados y el ámbito cerrado más grande y en el que más gente circula es el subte", dijo Rodríguez Larreta en declaraciones a la prensa, al asistir a la presentación de la primera mujer chofer de ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Y agregó: "Estamos conversándolo con el gobierno nacional y estamos totalmente coordinados. Así que si ellos promueven hacerlo en las estaciones de trenes, nosotros estamos estudiándolo para el subte".

Por último, el jefe de Gobierno aclaró que "todavía no está definido" cuántas pistolas se van a comprar.

En el mismo sentido se había pronunciado el vicejefe de Gobierno a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Diego Santilli, al manifestar que "se evalúa la posibilidad de utilizar las Taser contra el delito en el subte", en oportunidad de anunciar que a partir de marzo próximo se implementará el sistema de reconocimiento facial en las estaciones de las redes de ese transporte público.

El empleo de las Taser que evalúan las autoridades porteñas va en sintonía con la decisión tomada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, de equipar con este tipo de armas a las fuerzas federales a su cargo.

Hace diez días, el jefe de Gabinete de Bullrich, Gerardo Milman, confirmó la decisión del gobierno nacional de adquirir esas armas no letales para utilizar, en principio, en estaciones de trenes y aeropuertos.