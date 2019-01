Cruces por la condena a Milagro Sala en Jujuy

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, señaló ayer que el fallo que condenó a 13 años de prisión a la dirigente Milagro Sala por asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión significa “un paso más para consolidar la paz lograda” en la provincia.

“Fue un paso más para consolidar la paz lograda y un sistema de convivencia, pero, fundamentalmente, para terminar con tanta corrupción”, expresó el mandatario.

Y a través de su cuenta de twitter, la senadora Cristina Kirchner expresó su apoyo a Milagro Sala.

“Ayer en Jujuy, un paso más en la brutal persecución que sufre Milagro Sala, con una condena a medida de Macri y Gerardo Morales”, escribió la ex presidenta en las redes sociales.

En tanto la abogada de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, adelantó ayer que apelará ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la decisión de la justicia de Jujuy que condenó a la dirigente social a 13 años de prisión por ser considerada jefa de una asociación ilícita, y por los delitos de fraude a la administración pública y extorsión, en el marco del juicio denominado “Pibes Villeros”, que investigó el desvío de fondos públicos.

“Una vez que estén los fundamentos, vamos a recurrir no solo ante las instancias de Jujuy -donde no tenemos esperanza ni una cuota de luz de justicia-, sino también a las instancias federales como la Corte Suprema de Justicia y también la CIDH”, dijo ayer la abogada.

“Son fallos que pueden gustar o no, pero que se deben cumplir”, afirmó Morales, y recordó que a fines de diciembre último absolvieron a Sala en la causa conocida como “Balacera de Azopardo”, en una decisión de la Justicia, dijo, “no compartimos”.

Sobre la causa “Pibes Villeros”, el gobernador recordó que “es la causa de los 60 millones de pesos, en particular, una transferencia de 29 millones de pesos, que todos los argentinos pudimos ver cómo sacaban los bolsos de dinero de una sala vip del Banco de la Nación Argentina y eran llevados a la casa de Milagro Sala”.

“Todo eso se verificó y confirmó a partir no solo de testimonios sino de pruebas documentales con las que trabajó el Ministerio Público de la Acusación y el Poder Judicial”, aseguró.

Según Morales, las investigaciones de la Justicia determinaron que en Jujuy “había un modelo cultural que no solo tenía que ver con un sistema de corrupción sino también con un sistema de violencia”.