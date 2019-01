Casi el 40% de los comercios relevados por Arba no permite pagar con tarjeta

Casi el 40 por ciento de los comercios de la Provincia no permite el pago con tarjetas de crédito o débito, como lo establece la ley. Así se desprende de un reciente relevamiento de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) realizado en los principales destinos turísticos de la Costa atlántica.

Según detallaron desde el organismo, la labor de fiscalización realizada se centró en rubros como el gastronómico, hotelería, esparcimiento, turismo y comercio minorista, donde se detectó que casi el 40 por ciento de estos contribuyentes no ofrece a los consumidores la posibilidad de pagar con tarjetas a través de medios electrónicos.

Según la normativa vigente en el país, los contribuyentes que vendan o presten servicios a consumidores finales, en forma habitual, deben aceptar como forma de pago las tarjetas de débito o medios equivalentes.

Para ello, tienen que contar con terminales electrónicas de punto de venta (POS, MPOS, PIN PAD, otros métodos o dispositivos). La obligación rige para todas las operaciones a partir de los $100. La Ley Impositiva 2019 establece para ese incumplimiento la sanción con multas o clausuras, que serán decididas a través de la justicia.

Según indicaron desde ARBA, de 39.077 comercios inspeccionados en Mar del Plata, 17.347 no contaba con medios electrónicos para este tipo de pagos. Es decir, el 40 por ciento.

Una conclusión similar arrojó el relevamiento realizado en Pinamar, donde de 3.016 comercios sólo 1.082 daban la opción de pagar con tarjetas, es decir el 36 por ciento.

En tanto, en Necochea, de 5.615 comercios 2.081 no contaban con posnet, es decir, el 37 por ciento.

El titular de ARBA, Gastón Fossati, explicó que los controles llevados adelante por el organismo en conjunto con la AFIP se extenderán hasta mediados de febrero y abarcarán diferentes ciudades de la Provincia, en especial la Costa atlántica y otros puntos turísticos.