Pese a nuevas compras del Banco Central el dólar sigue bajando

El dólar para la venta al público cerró ayer en $38,03 promedio, 13 centavos menos que el jueves, mientras que el mayorista terminó por debajo de la banda de flotación, en $36,90, pese a que el BCRA volvió a intervenir en el mercado de cambio con compras por US$40 millones.

Así, en el segmento minorista, donde compra el público en general, el dólar recortó en esta semana $0,37.

El valor máximo de cierre en los bancos fue $38,20 en el HSBC, en el Supervielle y en el Galicia. Mientras que, del lado opuesto, el valor más bajo al finalizar la jornada fue el operado en el Banco Nación $37,80.

Por su parte, el mercado mayorista volvió a perforar la base de la banda de flotación que el jueves abrió a un mínimo de $37,38 y un máximo de $48,37 para terminar $36,90, unos 18 centavos menos que ayer y 47 centavos menos que el viernes pasado.

Los analistas se sorprendieron con un comienzo de rueda sin operaciones durante la primera hora y hasta el momento en que el Banco Central anunció por el Siopel, el sistema electrónico en el que operan los mayoristas, una nueva subasta de dólares por un monto de US$40 millones, el doble del monto con el que ayer el Central incursionó en el mercado en su primera compra en el nuevo esquema de política monetaria.

De hecho, la subasta de ayer estuvo más cerca del máximo diario establecido en el esquema de política monetaria, de US$ 50 millones diarios. Pese a su incursión, el Central no detuvo la baja de la divisa que, inclusive pasada la subasta, se mantuvo por debajo del piso de la banda de flotación y que terminó aún más débil en $36,90.

“A partir de la licitación comenzaron los bancos a operar en una franja de $37,10 y $37,20 muy abierto, ya que no había referencia del flujo de ingresos y egresos motivo por el cual la oferta pudo quebrar la demanda”, señaló Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios quien detalló que en , teniendo en cuenta que en la semana la exportación cerealera liquidó cerca de US$ 400 millones por la cosecha del trigo y otros cereales.

“El tipo de cambio, a este nivel de tasas donde tanto de Leliq, call money y swaps cambiarios, que se ubican por encima de 54% de tasa nominal anual (TNA) no permite que se haga ningún negocio con el dólar, salvo quien tiene que pagar importaciones y/o girar servicios o dividendos”, señaló Izzo.

El analista advirtió que “la expectativa de los operadores del mercado financiero está centrada en qué momento el BCRA va a comen zar a bajar las tasas de interés, para descomprimir las demás variables económicas. Por su parte en la licitación de Leliq, donde vencían $129.763 millones y adjudicó $140.353 millones, el BCRA convalidó una tasa promedio del 58,11%.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó ayer los US$ 602,7 millones.