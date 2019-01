Por segundo día consecutivo el Banco Central compró dólares para evitar que siga bajando

El Banco Central compró hoy US$40 millones después de que el precio promedio de mercado volviera a establecerse por debajo de la banda de flotación y, así, realizó su segunda intervención en la plaza después de la compra de US$20 millones de ayer.

La participación de hoy estuvo más cerca del máximo diario establecido en el esquema de política monetaria, de US$ 50 millones diarios.

Aún así el Banco Central no pudo detener la baja de la divisa que, incluso después de la intervención se mantiene por debajo del piso.

El precio post compras del Banco Central es de $37,15, por debajo del mínimo de la banda de flotación, que hoy se ubica en $37,38.

Minutos después de las 11 el BCRA anunció a los grandes jugadores del mercado donde opera el dólar mayorista, que salía a subastar US$ 40 millones.

La entidad compró la totalidad anunciada a un precio promedio de $37,0990, siendo ese también el precio máximo.

Este precio se ubicó por debajo del de ayer, cuando pagó $37,305 por unidad, y así inyectó $746,1 millones al mercado.

Producto de la operación de hoy, ese monto ascendió a $1.483,96 millones y entre las dos intervenciones da un resultados de $1.960,06 millones.

Desde el BCRA indicaron ayer que la entidad mantendrá "la cautela en su política de intervención para la compra de divisas".

"Tal como fue anunciado en el comunicado del COPOM de este mes, las licitaciones serán de hasta US$ 50 millones por día. El acumulado en el mes de estas licitaciones no podrá exceder el 2% de la meta", afirmaron.

"Hoy vencen $177.040 millones en Leliq. Si el BCRA dejara en el mercado parte de esos pesos posiblemente no tendrìa que estar emitiendo para comprar dólares", indicó el economista Christian Buteler.