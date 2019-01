Macri: “Maduro intenta burlarse de la democracia”

Mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asumía esta tarde su segundo mandato con un extenso discurso, y en medio del repudio de la comunidad internacional, Mauricio Macri emitió una serie de mensajes con fuertes críticas contra el sucesor de Hugo Chávez.

“El victimario que se victimiza”, expresó Macri a través de su cuenta de Twitter. “Nicolás Maduro hoy intenta burlarse de la democracia. Los venezolanos lo saben, el mundo lo sabe. Venezuela vive bajo una dictadura”, agregó.

“No importa cuántos trucos intente para perpetuarse en el poder, su investidura como Presidente ahora carece de la autoridad de las urnas y también de credibilidad internacional”, añadió Macri.

Sus mensajes llevaban el hashtag #NoTeReconocemos y bajo la misma etiqueta emitieron sendos tuits la vicepresidenta Gabriela Michetti, varios de ellos pertenecientes a Cambiemos.

El mensaje de Macri estuvo en sintonía con los principales líderes de la región y del mundo. Al acto de asunción de Maduro en el Palacio de Miraflores, en Caracas, asistieron solo cuatro presidentes, mientras que la mayor parte de los países de la región y de las principales potencias de la comunidad internacional no lo reconocen como líder legítimo.

El segundo mandato, de seis años, fue declarado ilegítimo por la Organización de Estados Americanos mientras que Estados Unidos y la Unión Europea amenazaron con aumentar la presión contra su gobierno.

Maduro juró ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en un acto al que no asistió ningún representante de la UE ni de la mayor parte de América.

En la primera manifestación concreta del malestar regional, Paraguay rompió relaciones. También el Grupo de Lima, 13 países latinoamericanos y Canadá, desconocieron la reelección de Maduro en los comicios del pasado 20 de mayo, boicoteados por la oposición, que los consideró un fraude.

Del Grupo de Lima sólo México envió un representante a la asunción, en tanto que asisten delegados de otros países aliados como China, Rusia y Turquía.

Según la Constitución, Maduro debía juramentarse ante el Parlamento, controlado por la oposición, pero el TSJ lo declaró en desacato y en la práctica fue sustituido por la oficialista Asamblea Constituyente.

Heredero político del fallecido líder socialista Hugo Chávez (1999-2013), el ex chofer y ex sindicalista de 56 años gobierna con mano fuerte tras haber sacado del juego a sus adversarios, con el control institucional y el apoyo de los militares, a quienes dio enorme poder.

Anunció fuertes medidas

La Argentina prohibirá el ingreso al país “de integrantes de alto nivel del régimen venezolano” ya que ayer suspendió el acuerdo de exención de visas de pasaportes diplomáticos y oficiales de dicho país, informó la Cancillería.

Además la Unidad de Información Financiera (UIF) emitirá un alerta al sector financiero y bancario sobre los riesgos de realizar operaciones con empresas públicas venezolanas o controladas por el Estado venezolano.