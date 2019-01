La sala de feria de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la decisión de no otorgar la excarcelación y la prisión domiciliaria al empresario Lázaro Báez, que había dictaminado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 4 en el marco de la causa denominada “ruta del dinero K” .

El tribunal de apelación citó, e hizo propios, los argumentos del tribunal oral cuando señaló, en rechazo a los pedidos de los defensores, que “se encuentra acreditada la alta capacidad económica (de Báez) obtenida durante el tiempo de los hechos imputados, el acceso por diferentes vías para salir del país, los vínculos que lograra con altos funcionarios públicos, la influencia que ejerciera sobre determinadas personas”; así, en función de estos argumentos, la Justicia denegó la libertad al empresario Casación rechazó la prisión domiciliaria a Lázaro Baez.

La decisión fue firmada ayer por los camaristas Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky.

Báez está siendo juzgado en la causa “ruta del dinero K” en la que se investigan multimillonarias maniobras de lavado de activos por parte del empresario detenido, sus hijos y otros acusados, como su ex abogado Jorge Chueco y su ex contador Daniel Perez Gadin, con dinero obtenido de ilícitos cometidos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, según la acusación. El 5 de abril de 2016 a las 17:50 Lázaro Báez quedó detenido en el aeropuerto de San Fernando, por orden del juez Sebastián Casanello, que desde 2013 lo investigaba por lavado de activos. Desde entonces permanece preso en el penal federal de Ezeiza.