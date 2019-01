Hacienda colocó U$S950 millones en Letras del Tesoro

El Ministerio de Hacienda colocó ayer en el mercado US$ 950 millones en Letras del Tesoro en dólares a 217 días y a una tasa del 4,75%, en la primera licitación de títulos de deuda del año.

El interés de los inversores por este tipo de título quedó reflejado en las 7.185 órdenes de compra registradas por un total de US$ 974 millones, de los cuales se adjudicaron US$ 950 millones, informó esa cartera a través de un comunicado.

La de ayer fue la primera colocación del año que, además, se realizó con el nuevo sistema por el cual, las Letras en dólares debieron comprarse con esa divisa, y no con pesos, al tipo de cambio oficial que cotizaba el día anterior en el mercado mayorista, como se operaba hasta diciembre.

Esta oferta de títulos en dólares resultó una alternativa atractiva para los agentes de mercado para quedarse en esa divisa y tener un rendimiento, en momentos en que su cotización se ubica cerca del "piso" de la banda cambiaria, marcado en $37,31 por el Banco Central.

El gran interés inversor, casi US$ 1.000 millones ofertados, se dio en una plaza en la que la tasa de Riesgo País "rebotó" 2,1% para llegar a los 728 puntos, pero luego de siete jornadas consecutiva de baja.

También ayudó a recrear esta mayor confianza hacia los títulos argentinos, la decisión del ministerio de Hacienda de destinar fondos a la cancelación de deuda de corto plazo en el 2020, si logra refinanciar el 70% de sus vencimientos de este año.

A fines del año pasado, la cartera que dirige Nicolás Dujovne emitió un documento sobre cómo serán las licitaciones de deuda para este año en las que destacó que "a pesar de que uno de los objetivos generales de la estrategia financiera del Gobierno es aumentar la porción de deuda en moneda local, no se contempla eliminar el programa de Letes en dólares en el mediano plazo".

Esta decisión obedece a que "la sociedad argentina aún presenta una alta proporción de ahorro denominado en dólares", y que "el nivel de depósitos denominados en moneda dura en el sistema bancario sigue siendo mayor al tamaño del sector exportador financiable".

En este sentido "proveer de un instrumento de ahorro en dólares de corto plazo emitido por el Gobierno contribuye a la estabilidad de las variables financieras y de los flujos de capitales", mencionó el documento.

Hacienda planteó que este año hubo una reducción importante del endeudamiento en Letes, "y la distribución de tenencias se ha concentrado en inversores domésticos, proveyendo mayor estabilidad y previsibilidad al programa".

El panorama se completó ayer, cuando la Secretaría de Finanzas publicó el Programa Financiero para el 2019 y 2020, donde reiteró que no necesitará fondos este año para hacer frente a los vencimientos.

El mayor saldo inicial de caja resultado de una mayor refinanciación de los vencimientos en el 2018 a la originalmente prevista, implica que la necesidad de refinanciar los vencimientos de corto plazo se redujo al 46%.