Buscan que los inmigrantes se instalen en el interior

El gobierno nacional busca orientar los flujos migratorios hacia las provincias que demanden servicios concretos de trabajo, tras evaluar que en los últimos tres años se radicaron en el país 666.000 personas, y que el 83 por ciento de los inmigrantes se instaló en la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano bonaerense, en momentos en que varios distritos del interior del país analizan incentivos para extranjeros que se radiquen en su suelo y lograr así cubrir todo tipo de demandas laborales, afirmó el director Nacional de Migraciones, Horacio García.

"Si seguimos hablando del tema de las restricciones, por no tener un sistema lógico y ágil, nos perdemos de hablar del verdadero tema que es el de la mayoría de los extranjeros que vienen de buena fe al país", afirmó García en una entrevista con Télam, luego de que esta semana se conociera que se busca también agilizar la expulsión de extranjeros que cometen delitos en el país.

El funcionario quiere ir más allá en el debate y plantea la necesidad de orientar el creciente flujo migratorio hacia las distintas provincias del país, ya que -según las cifras oficiales- el 83% de los inmigrantes se instaló en la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano.

"Si no se resuelve el problema de la minoría de extranjeros que vienen a delinquir, no podemos pasar a este segundo paso que es direccionarlos a las provincias. Y sino resolvemos este tema, con la proyección a 10 años, Buenos Aires va a explotar", advirtió.

Las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut ya mantuvieron o reuniones con Migraciones y otros distritos se van sumando para acordar con la Nación incentivos para extranjeros que se radiquen en sus territorios y ofrecimientos concretos de trabajo.

Médicos, ingenieros, técnicos en distintas especialidades y personal para los corredores frutihortícolas son algunas de las actividades que requieren esos provincias. "Río Negro, por ejemplo, necesita 10 mil puestos de trabajo. Hay predisposición de las provincias para avanzar en este tema", señaló García.

En los últimos meses, el gobierno de Tierra del Fuego organizó en Buenos Aires reuniones con médicos y estudiantes de carreras afines, provenientes de Venezuela, para explorar la posibilidad de incorporarlos a su sistema público de salud.

Otra iniciativa de la dirección de Migraciones -que depende del Ministerio del Interior, que encabeza Rogelio Frigerio- es la creación de un ámbito institucional entre la Nación y las provincias para coordinar acciones y diseñar estrategias para las corrientes inmigratorias que viene recibiendo el país.

En los últimos meses, el movimiento migratorio de venezolanos hacia la Argentina se ubicó en el primer puesto -debido a la crítica situación socio-humanitaria del país gobernado por Nicolás Maduro-, desplazando así las históricas corrientes de paraguayos y bolivianos que se instalaron en el país en las últimas décadas.

Ya llegaron al país unos 130 mil ciudadanos de Venezuela y la tendencia indica que otros 100 mil se instalarán este año.