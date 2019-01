Concluyeron los alegatos por los "Pibes Villeros"

El Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Jujuy dio por concluida ayer la etapa de alegatos del juicio oral y público que se le sigue a la dirigente social Milagro Sala y otros 29 imputados, en la causa denominada “Pibes Villeros” que investiga el presunto de desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas.

Durante la audiencia de hoy el último en realizar sus exposición defensiva fue el abogado Efraín Garay, representante legal del ex funcionario del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, Pablo Tolosa, para quien la fiscalía solicitó la pena de ocho años de prisión.

En este juicio además de Sala hay otros 29 acusados por los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración y extorsión, entre ellos ex funcionarios provinciales y cooperativistas, acusados de defraudar al Estado en unos 60 millones de pesos, presuntamente cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales, las cuales no se habrían realizado.

Tras un cuarto intermedio las juezas del Tribunal Alejandra Tolaba -presidenta- y las vocales Ana Carolina Pérez Rojas y Carolina Sadir, trasladaron a los representantes del Ministerio Publico de la Acusación una serie de pedidos de nulidades efectuados por los defensores, al tiempo que autorizó el derecho de dúplicas.

Los fiscales Filomena Ortiz y Diego Cussel rechazaron los recursos de nulidades sobre el pedido de pena, el pedido de decomiso de bienes, de todo proceso judicial realizado y los cuestionamientos consignados.

Para hoy se espera que la fiscal Liliana Fernández de Montiel culmine con su análisis de duplicas y las solicitudes de nulidad plateadas para luego conocer la fecha que se dicte la parte dispositiva del fallo, la cual se estima será entre el viernes y lunes próximo.

Durante el juicio que se inició el 23 de julio del año 2018, declararon unos 104 testigos y se analizaron documentos de diversos organismos y videos que se sumaron a la investigación.

Sala fue trasladada el 29 de diciembre pasado a su domicilio por decisión del Tribunal en lo Criminal 3 de Jujuy , donde seguirá cumpliendo prisión preventiva con pulsera electrónica por diversas causas.