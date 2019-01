La Corte de EE.UU. pidió opinión sobre juicio a YPF

La Corte Suprema de los Estados Unidos invitó ayer al procurador general de ese país a presentar su punto de vista sobre el juicio entablado contra la petrolera argentina YPF por el fondo buitre Burford Capital, a raíz de la estatización de la compañía concretada en 2012, y en cuyo proceso se debe definir si continuará en Nueva York o en Buenos Aires.

El pronunciamiento de la Corte, que era esperado en las últimas semanas y fue publicado ayer en la orden del día del alto tribunal, pidió la intervención del procurador general de los Estados Unidos, que ejerce el republicano Noel Francisco, quien argumentará en nombre del Gobierno del presidente Donald Trump.

La resolución conocida hoy expresó textualmente que "el Procurador General (Solicitor General) está invitado a presentar su escrito en este caso que exprese los puntos de vista de los Estados Unidos", una medida intermedia de las tres posibles que se consideraban en el caso.

La opinión de Solicitor General no es vinculante para la Corte, pero no se descarta el peso que puede tener la opinión de la Casa Blanca en el caso, y, en definitiva, acerca de una posible resolución más de tono político.

El fondo Burford inició contra la Argentina una demanda en los tribunales de Nueva York por la expropiación de YPF, en la que reclama un resarcimiento de u$s 3.000 millones.

Por su parte, la Argentina a través de el procurador general de la Nación, Bernardo Saravia Frías y los estudios de abogados contratados por el Gobierno y la empresa YPF, habían solicitado ya a mediados de 2017 que el litigio se resuelva en los tribunales nacionales.

Al repecto, la Corte Suprema podía hoy decidir que el juicio volviera a los tribunales de Nueva York; que la causa fuera remitida a la Justicia argentina, o la finalmente adoptada de solicitar la opinión del Gobierno de Estados Unidos.

Tanto desde medios oficiales como desde la empresa se especulaba con que la buena relación que mantienen ambos gobiernos a través del vinculo personal de los presidentes Donald Trump y Mauricio Macri permitiría avizorar una opinión del procurador general en favor del cambio de jurisdicción.

Respecto a la decisión de hoy, el canciller argentino, Jorge Faurie, indicó que Trump "valorará seguramente los intereses de los EE.UU. y entiende que Macri está haciendo un conjunto de reformas imprescindibles para el dinamismo de la economía y que desea un país del siglo XXI".

"No dudo de que eso estará en la evaluación cuando (Trump) conteste sobre este tema", enfatizó el canciller.

Burford, no era accionista de la empresa al momento de ser nacionalizado el 51% del paquete de YPF, sino que surgió como demandante al adquirir acciones de la petrolera en manos del grupo argentino Petersen.