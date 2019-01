Dólar mayorista tocó el piso de la banda cambiaria

El dólar mayorista perforó ayer el piso de la banda de flotación y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) optó por bajar las tasas de las Letras de liquidez (Leliq) a su nivel menor desde finales de agosto (58,964%), pero sin intervenir en el mercado cambiario. La divisa norteamericana abrió la rueda con un alza inicial pero no soportó la fortaleza de la oferta, revirtió la tendencia, perforó la banda y quedó en $37,305 por encima del piso de la franja de ayer, que se ubicó en $37,28, pero por debajo de lo que debe abrir hoy, cuando se moverá a $37,307.

Los operadores advirtieron una posible intervención del Banco Central en los precios menores ya que el ingreso de fondos de inversionistas locales y extranjeros y la oferta de los exportadores cerealeros elevó la oferta que se tradujo en una suba del volumen operado a U$S 622 millones, un 27% más que el viernes pasado.

El operador de cambio Gustavo Quintana aseguró que “el mercado está probando la zona de no intervención del BCRA” ante un escenario que combina “una menor demanda de divisas, la actualidad de la economía nacional y un flujo de turismo que es positivo”.

“Además el contexto internacional está más tranquilo y la variable Bolsonaro en Brasil, que también seduce por contagio y que se traslada al plano local”, agregó Quintana.

Para el analista financiero, Christian Buteler, el actual nivel del dólar “es producto del fuerte apretón monetario que impulsa el Central, con una escasez de pesos en la plaza, con tasas realmente altas que da como resultado un tipo de cambio muy débil”.

Buteler advirtió que la situación posiblemente no se sostenga en el tiempo y aconsejó al Banco Central “aprovechar para tomar menos pesos, convalidando menos tasa (...) sería mucho mejor a estar emitiendo pesos para comprar dólares y mantener el precio”.

Y concluyó que “el BCRA debe bajar las tasas, porque la tasa alta te ayuda a mantener el dólar estable y ese objetivo ya lo consiguió”. Y Diego Falcone, analista de Cohen S.A. consideró que “todas las noticias de estos días han favorecido la oferta de dólares. Por un lado, inversores que se dolarizaron mucho durante el 2018 o que tenían posiciones en activos argentinos y han cobrado cupones de sus bonos en dólares, más el faltante de pesos, ha obligado a que muchos de esos dólares acumulados se vuelquen al mercado para pagar. A lo que se sumó las liquidaciones de dólares del campo”.