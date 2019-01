Con 23 casos confirmados, preocupa el hantavirus

Cuando ya son 6 las personas fallecidas y 23 los casos confirmados de hantavirus en la localidad de Epuyén, la confirmación de las autoridades sanitarias de que pudo haber habido contagio de persona a persona -una forma de transmisión que no se veía desde 1996-trae preocupación en todo el país.

“Las evidencias disponibles permiten sospechar que hubo contagio entre humanos, ya que la mayoría de los infectados no contrajo el virus a través de roedores como es lo habitual”, reconoció ayer el director del Área Programática Esquel, Jorge Elías, al explicar que los casos registrados hasta el momento no sólo se circunscriben a una misma localidad sino que tienen un origen en común.

Como pudo reconstruir un equipo de biólogos, infectólogos y especialistas del Instituto Malbrán que estudiaron el entorno de los pacientes, el brote de hantavirus de Epuyén tuvo su origen en una fiesta celebrada el 24 de noviembre pasado en esa localidad: la fiesta por los 14 años de una las víctimas fatales, a la que asistió un peón de campo afectado por la enfermedad.

Por lo que pudieron establecer los especialistas del Malbrán, el hombre se había contagiado el virus unos días antes del cumpleaños mientras limpiaba un galpón. Y si bien su cuadro pudo ser controlado luego por los médicos, el contacto que mantuvo con su esposa y la cumpleañera resultó fatal.

A partir de este dato, los investigadores terminaron por establecer que todos los afectados tenían un común denominador: y es que aquellos que no habían estado en el cumpleaños habían tenido contacto directo con alguno de los que sí participaron de la celebración. Tras enterarse de esta situación las autoridades sanitarias de Chubut dispusieron extremar las medidas de seguridad en Epuyén. Unas 50 personas pertenecientes al círculo social que asistió al cumpleaños fueron puestas en una especie de cuarentena. “Identificamos a cada uno de los contactos estrechos de los casos positivos y los tratamos de manera personalizada. Todos ellos permanecen con un aislamiento de tipo respiratorio en sus domicilios”, aseguró el funcionario provincial.

Si bien restaría realizar una confirmación de laboratorio, no parecen quedar grandes dudas de que el brote actual de hantavirus involucró una forma de contagio entre personas, algo que no se registraba con esta magnitud desde el año 1996 en el Bolsón. Se trata de un antecedente histórico ya que en aquella oportunidad el mundo científico tuvo certeza por primera vez de que el hantavirus también podía transmitirse en forma interpersonal.