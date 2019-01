El Pro reclamó "no especular más" y ratificó que Macri se presentará

El senador y titular del PRO, Humberto Schiavoni, reclamó no "especular más" y ratificó que "naturalmente" el presidente Mauricio Macri será candidato a la reelección en los comicios de este año.

"No especulemos más; es naturalmente Mauricio Macri el candidato a presidente. De eso no hay duda alguna. Esto lo vengo sosteniendo hace un año", enfatizó Schiavoni.

El legislador misionero subrayó: "Reconfirmo, Mauricio Macri será nuestro candidato a presidente este año, en tanto que Horacio Rodríguez Larreta será candidato a jefe de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal irá por un segundo mandato en provincia de Buenos Aires, al igual que Gerardo Morales en Jujuy".

"Lástima que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, no puede ir por un nuevo mandato porque la Constitución provincial se lo impide", agregó.

En declaraciones al diario Ámbito Financiero, Schiavoni señaló que el oficialismo tiene "la responsabilidad de gobernar el país y, por lo tanto, dependemos más de lo que hagamos nosotros que de lo que hagan nuestros circunstanciales contrincantes políticos".

Además, se mostró confiado en las posibilidades de Cambiemos en las próximas elecciones y destacó que la fuerza que encabeza Macri "incorporó a muchos sectores".

"Cambiemos incorporó a muchos sectores. Una buena parte es de origen peronista. Le voy a dar nombres concretos: Claudio Poggi, que fue candidato a senador y será candidato a gobernador por San Luis; Gustavo Sáenz, que fue candidato a vicepresidente en 2015 por el Frente Renovador de Sergio Massa y muy probablemente sea candidato a gobernador por Cambiemos (en Salta); el intendente de la capital de La Rioja, Alberto Paredes Urquiza, que será otro de los candidatos a gobernador, entre otros", subrayó.