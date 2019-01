Reunión de Macri y Gutiérrez tuvo el foco en Vaca Muerta

El presidente Mauricio Macri y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, se reunieron ayer en el country Cumelén, de Villa La Angostura (Neuquén), para analizar el desarrollo del yacimiento hidrocarburífero de Vaca Muerta, distintos emprendimientos mineros y la promoción de exportaciones.

También repasaron en la charla, que se extendió una hora y media, una agenda de temas económicos y de infraestructura que llevó el gobernador.

El encuentro tuvo como aspecto central "el futuro de Vaca Muerta" y las nuevas inversiones que se esperan "para los próximos tres años", según confiaron a Telam portavoces del oficialismo, según las cuales "no se habló una palabra" de temas electorales.

Gutiérrez solicitó a Macri, de vacaciones en Villa La Angostura, que interceda para que desde la secretaría de Energía, conducida por Gustavo Lopetegui, se acelere la autorización para la ejecución de ocho proyectos en el yacimiento no convencional, que reportarán -según calculan- una inversión de US$ 8.000 millones, entre 2019 y 2021.

En el contexto de estos proyectos, se perforarán 212 pozos y se crearán 2.000 nuevos puestos de trabajo, explicó el gobernador al Presidente, quien le garantizó a su visitante que esta misma semana quedará arreglado otro encuentro, pero con Lopetegui, en Buenos Aires.

A todo esto, lejos del country Cumelén, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, recibió hoy en la Casa Rosada a directivos de la empresa Shell Argentina, quienes anunciaron la decisión de pasar a la fase de desarrollo en gran escala en las áreas de Sierras Blancas, Cruz de Lorena y Coirón Amargo Sur Oeste, en el yacimiento de Vaca Muerta, ubicado en la provincia de Neuquén.

La formación de Vaca Muerta, que tiene una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados, se encuentra en la Cuenca Neuquina, suroeste del país.

Los resultados de los estudios geológicos han permitido confirmar que Vaca Muerta posee un enorme potencial para la obtención de gas y cuenta con importantes recursos de petróleo, que alcanzan los 16,2 miles de millones de barriles, lo cual significaría multiplicar por diez las actuales reservas de la Argentina.

El mandatario neuquino comentó a Macri que hoy mismo se concretó el primer envío de 160 toneladas de cerezas a China, como consecuencia directa del nuevo acuerdo fitosanitario que se firmó durante la reciente cumbre del G-20 en Buenos Aires.

Este cargamento se enviará a través del puerto chileno de Valparaíso, pero el proyecto del gobierno de Neuquén es convertir el actual aeropuerto de la capital en estación de pasajeros y también de cargas.