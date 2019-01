Urtubey: "Con 800 puntos de riesgo país, es inviable"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, reveló que siente que está preparado "para ser el próximo Presidente" a partir del 10 diciembre de 2019 y consideró que "con 800 puntos de riesgo país la Argentina es inviable", por lo que invocó la necesidad de generar un "gobierno de unidad que otorgue previsibilidad".

En una entrevista, Urtubey se presentó como un candidato del espacio político electoral anti-grieta ya que van "a competir con (Mauricio) Macri y la ex presidenta (Cristina Kirchner)".

"Vamos a ofrecer a la sociedad una construcción para dar previsibilidad y estoy preparado. El próximo Presidente encontrará una enorme vulnerabilidad en términos de pago del servicio de la deuda, compromiso social y demanda ciudadana", diagnosticó el referente del Alternativo Federal y exclamó: "Con 800 puntos de riesgo país, Argentina es inviable".

En este sentido, el salteño afirmó que "lo primero que se debe hacer es un gobierno de unidad nacional con alto nivel de acuerdo para sacar adelante a la Argentina".

Una propuesta urtubista de campaña será explicar la necesidad de "ir a un sistema semi-parlamentario estableciendo que el jefe de gabinete sea designado y removido con acuerdo del Congreso, ya que el sistema político debe adaptarse a los tiempos y los dirigentes deben trabajar todos juntos".

El mandatario salteño sabe que ahora parte de su trabajo es lograr que su mensaje llegue a los potenciales votantes pero además persuadirlos.

"Alternativa Federal convoca a todos los sectores, el espacio es más grande que un sector del peronismo", contó el gobernador aunque contuvo la respiración para evitar hablar de Unidad Ciudadana en la organización", señaló.

Además, prosiguió: "Yo ayude desde el primer día y lo haré hasta el último más allá de mi interés partidario. No voy a ser tan mediocre y celebrar la doble falta como hacen algunos en el tenis. Ni voté ni fui parte de Cambiemos", señaló con respecto a su relación con la Casa Rosada.

Asimismo, recordó que Macri pidió que "lo midan en términos de pobreza e inflación".

Consultado acerca de si habrá que renegociar la deuda contraída por el actual gobierno, Urtubey sostuvo que "todo se va a tener que discutir y que ya se discutió con el FMI tres veces".

"No veo un escenario de default, Argentina no puede permitirse un nuevo default, sería mortal. Tenemos que sacarnos de la cabeza que la solución es no cumplir", aseguró Urtubey.