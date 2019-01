En 2018, el sector público fue el único que generó empleo

En el sector privado se registraron 119 mil empleos registrados menos durante el año que acaba de finalizar, mientras que el sector público fue el único que no perdió puestos de trabajo en blanco, según un informe del Ministerio de Trabajo y Producción, basado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

“En octubre de 2018 se contabilizaron aproximadamente 12,2 millones de trabajadores registrados, En relación a octubre de 2017, los trabajadores registrados del sector privado cayeron en 62.200 (-0,7%); los asalariados del sector público se incrementaron en 1.900 (0,1%) y los monotributistas sociales se redujeron en 59.200 (-14,5%)”, detalló el director nacional de Estudios y Estadísticas, José Anchorena.

Es verdad que el dato oficial sobre la suba del empleo público es insignificante desde el punto de vista estadístico. Y no explica situaciones de emergencia, mejora de servicios o el crecimiento vegetativo de la población que implican más gastos en salud, educación o seguridad.

Lo que contrasta, es que el único empleo que creció en un año fue el estatal.

Números que no cierran

“Uno de los grandes problemas de Argentina, en términos económicos, es que los números no cierran. Hoy en día hay aproximadamente 8 millones de trabajadores en el sector privado que sostienen a 20 millones de personas que reciben un cheque del Estado”, sostuvo el economista Iván Cachanovsky.

“Estas personas - agregó- están compuestas por el empleo público (alrededor de 4 millones de trabajadores teniendo en cuenta monotributistas que trabajan para el gobierno), personas que reciben planes sociales (8.5 millones) y Jubilados (7 millones). La situación alcanzó un punto límite ya que cada vez son, en proporción, menos personas las que deben sostener a una cantidad mayor de personas”.

Y sentenció: “Lo peor de todo, es que todos se quejan. Los 8 millones por los excesivos impuestos que tienen que pagar y los 20 millones, porque el dinero no les alcanza. Esto es necesario que cambie”.

Según el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, “el Estado tiene un papel importante como empleador en América Latina”. Y agrega: “De acuerdo con información de las encuestas de hogares, en promedio para la región, 12% de los trabajadores declara estar empleado en el sector público (la media es también 12%). En la mayoría de los países esta proporción se ubica en el intervalo de 10 a 15%. Contrastan los casos de Argentina y Venezuela, países en los que la participación del empleo público alcanza casi 20%”.

Aunque es verdad que durante la era Macri se ralentó el crecimiento del empleo estatal (también en muchas provincias), no es menos cierto que tampoco lo redujo como prometió en el inicio de su Gobierno. En un Estado que es además por años muy ineficiente en cuanto a los servicios que brinda.