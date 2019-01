Para Alfonsín, Lousteau “le ganaría en una interna a Macri”

El ex diputado nacional Ricardo Alfonsín se pronunció a favor de que la UCR impulse una ampliación de Cambiemos a sectores progresistas, y consideró que, en ese caso, y en una eventual interna de ese espacio, el diputado de Martín Lousteau (Evolución) “le ganaría una interna a (Mauricio) Macri” en las primarias.

Alfonsín consideró que el radicalismo “debería ampliar Cambiemos a sectores progresistas para dar un poco de simetría, porque el frente Cambiemos está un poco desequilibrado, hay un poco de hegemonía de sectores liberales”.

El referente radical destacó la necesidad de realizar una gran interna en el frente oficialista de cara a las elecciones del año próximo.

“Creo que si hubiera una interna en Cambiemos, en la que participen los argentinos que no quieren votar a Unidad Ciudadana o a otra expresión del peronismo y pudieran elegir qué hay que fortalecer en Cambiemos, si el ala más conservadora o el ala más progresista, ganaría el ala más progresista y, en ese caso, no gobernaría el PRO, sino la UCR”, afirmó.