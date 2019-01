Viajará a Santa Cruz por primera vez desde que asumió

Luego de tres años de mandato, Mauricio Macri tiene previsto visitar por primera vez Santa Cruz, la provincia gobernada por Alicia Kirchner.

Así lo confirmaron altas fuentes oficiales, al tanto de la agenda del Presidente. Aunque todavía no está cerrada la fecha exacta, el desembarco se daría dentro de dos semanas, antes del viaje que el mandatario hará a Brasilia para reunirse con el flamante presidente Jair Bolsonaro.

El día tentativo es el lunes 14 de enero. Allí llegará directo desde Villa La Angostura. Luego, estaría previsto que siga viaje rumbo a Tierra del Fuego, la otra provincia que Macri no visitó como jefe de Estado. Si finalmente no se da ese día, la visita se realizará a la vuelta de Brasil. “Pero la decisión ya está tomada”, confirmaron en Casa Rosada. En efecto, ayer, el mandatario acordó con los suyos aprovechar su estadía en el Sur.

Resta definir la ciudad a la que irá y la agenda que desarrollará el mandatario.