El supuesto novio de Nahir Galarza contó detalles sobre su relación

Tras recuperar la libertad, Matías Caudana contó cómo se conocieron y expresó su deseo de seguir visitándola en la cárcel.

El primer trámite que hizo Matías Caudana al recuperar su libertad después de pasar los últimos dos años y dos meses preso en la cárcel de Paraná fue un pedido formal para visitar a Nahir Galarza. Mientras espera que la joven condenada a perpetua responda si acepta encontrarse con él, reveló que nunca le preguntó por el crimen que la puso tras las rejas. “No me importa”, afirmó.

El joven de 20 años recibió la semana pasada la única absolución en un juicio que tuvo 21 condenas, incluyendo la de su papá, por una causa por narcotráfico. Sin embargo, su nombre no apareció en los medios por ese motivo sino por su relación con Nahir, presa por el asesinato de su novio Fernando Pastorizzo.

“Nos estamos conociendo”, admitió Caudana en una entrevista con la revista Gente, aunque todavía no habla de noviazgo. “Por el momento no nos dimos ni un beso”, aseguró. El joven dijo que hasta ahora “solo se cruzaron un par de veces”, pero manifestó su deseo de seguir visitándola en la cárcel.

Según su relato, el flechazo entre los dos se dio por casualidad cuando cruzaron a Nahir al penal de varones para una consulta médica. “Nos conocimos un día que a ella la llevaron al dentista. Salía de la enfermería y nos cruzamos porque a mí me estaban trasladando para ir a ver a mi abuela. Yo sabía quién era ella por la televisión. Grité su nombre y, cuando se dio vuelta, le hice un gesto de que la iba a llamar. Ella sonrió y asintió con la cabeza”, recordó.

A través de un amigo consiguió después el teléfono del pabellón donde se alojaba la chica y así empezaron las primeras charlas. “No le pregunté y no creo que se lo pregunte. No me importa. Nunca me importó lo que se decía de ella”, remarcó Caudana.

El abogado de Nahir, Horacio Dargainz, salió a negar la relación entre su defendida y el ahora exrecluso en cuanto trascendieron los rumores. Pero la desmentida no soportó más que unos días y él mismo explicó después que había negado el vínculo “por pedido de ella, pues aún no lo había blanqueado con sus padres”.

“Por el momento no son novios, pero se están conociendo. Pegaron onda enseguida”, dijo. Y añadió. “Nahir está muy contenta. Nunca pensó que alguien iba a interesarse en ella después de lo que pasó. Le parece increíble”.