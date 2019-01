Un policía de civil mató a dos ladrones e hirió a otro

Dos delincuentes murieron, un tercero fue detenido y un cuarto logró fugarse, aparentemente herido, tras enfrentarse ayer a tiros con un policía en una zona de restaurantes de la localidad bonaerense de Martínez, cuando salían de robar una vivienda, informaron fuentes policiales y judiciales.

El hecho se registró en los primeros minutos del Año Nuevo en una casa ubicada en la esquina de Catamarca y Talcahuano, partido de San Isidro, en la zona Norte del conurbano.

Según pudieron reconstruir los investigadores, tres asaltantes ingresaron a la casa utilizando una barreta con la que rompieron el portón y la puerta de acceso principal y comenzaron a revisar el interior utilizando guantes.

Mientras tanto, un cuarto cómplice se quedó afuera, a bordo de una camioneta Ford Kuga blanca, lo que fue advertido por un vigilador privado que custodiaba el estacionamiento del restaurante “La Rosa Negra”, muy famoso en la zona.

Al custodio le llamó la atención, porque ese vehículo no era el de los dueños de la casa y habitualmente no lo veía por allí, de forma que cuando pasó cerca, para observar mejor, el asaltante que estaba a bordo comenzó a tocar bocina insistentemente para que sus cómplices salieran rápido.

Los tres delincuentes salieron de la casa y comenzaron a disparar contra el vigilador, que repelió la acción e hirió de gravedad a tres de ellos, detalló a un vocero de la investigación.

Uno de los ladrones cayó muerto en la puerta de la casa, otro a media cuadra y un tercero fue detenido, herido de gravedad.

Los pesquisas identificaron a uno de los fallecidos como Angel Fredy Cruz Huarachi (38), peruano, mientras que el restante asaltante muerto, de la misma nacionalidad, no había sido identificado hasta esta tarde.

En tanto, Washington Isaac Ynza Hinstroza, también peruano, resultó detenido y un cuarto hombre pudo escapar, presuntamente herido de bala, pero no fue encontrado al ser buscado en los hospitales de la zona. El policía, perteneciente a la División Traslado de Detenidos de San Isidro, resultó ileso, al igual que las decenas de personas que a esa hora se encontraban en la zona festejando el Año Nuevo.

“Eran las doce en punto sonó el teléfono y mi cuñado se puso blanco y me dice ‘entraron a la casa’. Activó las cámaras y vio que había un desastre, después llegó mi viejo (al lugar)”, contó el cuñado del dueño de casa, que es comerciante.