De Vido: "Deberíamos haber nacionalizado Edenor y Edesur"

El ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien cumple arresto preventivo en el Penal de Marcos Paz, hizo autocrítica respecto de su gestión al sostener que se debería haber "nacionalizado Edenor y Edesur".

"A algunos compañeros les gusta hablar de los errores que cometimos. Yo creo que hemos cometido más omisiones que errores. Edenor y Edesur deberían haber sido nacionalizadas. Yo tenía preparado en mi escritorio en su momento la intervención primero y en 15 días íbamos a ir por las empresas. Lamentablemente quedó en el tintero", evocó, sin precisar quien tomó la decisión de congelar el proyecto de la estatización de las principales empresas energéticas.

Destacó que se trató de "una asignatura pendiente" del Gobierno del Frente para la Victoria porque "hoy las empresas no invierten y el servicio es cada vez peor".

Acto seguido, el dirigente peronista dijo que no se arrepinte de "haber nacionalizado" Aguas Argentinas, YPF y el Correo Argentino.

De Vido apuntó contra la relación entre la Justicia y la Casa Rosada. "El Poder Ejecutivo es el que está manejando la Justicia junto a la Embajada (de Estados Unidos). El propio embajador (norteamericano, Edward Prado) dijo que estaba aquí para colaborar con la Justicia argentina. Está aquí para que todos nosotros sigamos presos", acusó.

"En la Argentina hay presos políticos y todos deben estar en sus casas esperando que los juicios se desarrollen en la Justicia. Pero una Justicia independiente y no esta basura que tenemos ahora", fustigó.

De Vido dijo que no tiene "expectativas" en esta Justicia y que "es la política la que nos va a sacar" de la cárcel.

En ese sentido, reclamó que los distintos sectores del peronismo depongan sus diferencias y se unan en un frente popular que tenga chances de derrotar a Cambiemos el año que viene en las urnas.

“Si buscamos reunir a todos los sectores del peronismo en el marco de una conducción que tenga la presencia territorial y la cantidad de votos necesarios, sin ninguna duda vamos a ganar. Ahora si nos aliamos con sectores que aparentemente son progresistas y que cuestionan a los compañeros, y que para mí son la izquierda de Macri, no vamos a ganar. Va a volver a ganar Macri", dijo en una crítica a la alianza de Cristina Kirchner con el líder de la CTEP, Juan Grabois, quien sostiene la idea de que la ex presidenta vuelva a la Casa Rosada "pero sin los corruptos”.