La denuncia de la familia de Héctor Timerman: “Le acortaron la vida”

Tras la muerte del ex canciller Héctor Timerman, sus familiares publicaron una carta en las redes, en la que homenajearon al ex funcionario y lamentaron que las “falsas acusaciones" en su contra le hayan "acortado la vida". "Las falsas acusaciones en su contra le hirieron en el alma y en el cuerpo. Le acortaron la vida y le imposibilitaron ver prevalecer a la justicia", dijeron los familiares, en línea con lo publicado horas antes por la ex presidenta Cristina Kirchner. En la carta que difundieron a través de las redes sociales, también agradecieron “las manifestaciones de afecto y solidaridad”, y consideraron que esas expresiones “son testimonio de lo que sembró en toda su vida”. "El compromiso con los derechos humanos fue un eje vertebral y constante para Héctor. Luchó por un mundo más justo, con dignidad e integridad", sostuvieron en el escrito difundido por sus más allegados.

Por último, publicaron unos párrafos de una carta escrita el año pasado por el ex titular del Palacio San Martín, cuando su cuadro de salud producto del cáncer hepático que lo aquejaba ya estaba avanzado.

En dicha misiva, Timerman defendía su gestión en el Memorándum de Entendimiento y reflejaba su pesar por "la reacción" en contra que tuvo la comunidad judía.